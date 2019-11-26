27歲男與三未成年少女性交被控五罪　押後判刑 (15:28)

被告黎永達（27歲）有中一學歷，任職地盤工人。他涉及三宗案件，有三名事主X、Y、Z，他共被控兩項與未滿16歲少女非法性交，以及三項與未滿13歲少女非法性交。被告曾在2014年有一項與未滿13歲少女非法性交的案底。

法官將判刑押後，以索取受害人創傷報告，以及被告的背景、心理、精神科報告，以考慮其重犯風險。

控方案情指出，2017年1月，當時24歲的被告透過朋友認識13歲的Z，兩人發展成為情侶。同年7月，Z從原本居住的宿舍，搬往與被告同住上水單位，其後二人曾兩度性交，被告沒有戴安全套。

Z在同年12月發現自己懷孕，將事件告知社工。Z翌年8月誕嬰，證實嬰兒父親為被告。被告在同年10月被捕，警誡下承認與Z性交，亦知道她年僅13至14歲。據了解，兩人已分手。

惟被告在Z懷孕期間，再牽涉另外兩案。2018年2月某日，12歲的Y透過朋友認識被告，因天氣寒冷在被告家過夜，被告在客廳沙發擁抱Y，又摸其胸部及私處，並在無戴安全套下性交。Y事後與同學講述此事，她感到害怕及不知所措。其後，Y再次上被告住所，兩人再度性交。同年6月，Y因被告曾在其體內射精，害怕懷孕，終向社工揭發事件，其後證實Y的處女膜撕裂。

案發時12歲的X則在2018年5月認識被告，被告約X往公園飲酒，其間突然擁抱X，聲稱自己與女友吵架，現時喜歡X，其後非禮其私處，再帶X到附近的石枱上性交，因聽到途人經過才停止。不久後，X接受身體檢查，在醫生查問下承認曾有性行為，母親因而知悉事件，終報警求助。

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