旅發局續辦聖誕新年節目　鼠年花車巡遊擬改嘉年華 (15:04)

新上任的旅發局總幹事程鼎一與傳媒飯聚時表示，旅發局仍繼續籌備未來兩個月的節日活動，包括冬日節、除夕倒數及新春匯演。程鼎一稱，冬日節將於今年12月11日至2020年1月1日，於中環皇后像廣場擺放18米高聖誕樹，聖誕樹外表呈半透明狀，配以LED燈及霓虹燈帶；至於12月31日除夕倒數，旅發局並不準備取消倒數，正全力籌備，但會以公眾安全為首要考慮。

至於農曆年花車巡遊匯演，程鼎一說，來年是鼠年，加上是花車巡遊25周年，故構思以新形式舉行新春匯演，初步計劃由過去初一晚的3小時活動，延長成初一至初四舉行，加入更多嘉年華元素，如美食、大型裝飾擺設，供市民和遊客拍照「打卡」。原本在尖沙嘴廣東道和梳士巴利道的的巡遊則不會再舉行。來年的農曆年由2020年1月25日開始。

11月首10天訪港旅客較上月同期跌四成

程鼎一透露，訪港旅客數字在過去幾個月持續下跌，最新數字顯示11月首10天訪港旅客人次，較10月同期下跌超過四成，加上旅客的消費也下跌，料整體旅遊收益會有相當跌幅。

程鼎一稱，正籌備結集全城商戶的優惠推廣活動，包括航空公司、旅行社、酒店、景點、餐廳、商戶、商場，甚至小店優惠，除旅客可享用，香港人及駐港外地人同樣可以享用，希望由香港人出發，帶動海外親友及其他熱愛香港的旅客來港。

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