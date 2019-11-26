24歲女子遭父性侵12年　為家庭和諧啞忍　父認亂倫罪 (15:08)

現年59歲的被告被控18項強姦、1項意圖妨礙司法公正及8項屬交替性控罪的亂倫罪名，控罪指被告於2006至2018年在屯門某單位度強姦女事主X；另於去年11月3至6日期間，撰寫兩封信予X，藉此煽惑和誘使X不要在針對他的法律程序中作證。被告今承認8項亂倫和1項妨礙司法公正罪，其餘控罪則存檔法庭。

案情指出，內地出生、現年24歲的事主X，2002年與母親來港與被告同住。2006年暑假，當時約11歲的X因回鄉證過期而無法與母親到內地參加喜宴，遂與父親留港。被告待妻子離開後，要求X脫衣和坐在牀上，與她性交，同時要求她不要告知任何人。X雖感到害怕，惟因年幼而不清楚所謂何事，亦沒將事件告知任何人。至她就讀中一接受性教育後，才得悉被告的所作所為屬不當。

被告對X嚴格控制，包括不准她聯絡任何男性，亦限制她外出的時間，X為擁有更多時間與朋友見面，遂遵從被告的要求，其間遭被告用相機或手機拍下性交經過，無視X要求停止。直至X成年，被告繼續性侵X，去年更6度遭被告要求共浴及性交，被告期間沒有使用安全套。

去年7月18日下午，X因和朋友外出而與被告爭吵，被告堅持檢查X的手機和掌摑她，X向沒與家人同住的兄長求助，加上被告威脅沒收X的家門鑰匙，X感憤怒和要求朋友協助報警。被告在警方到場後變得激動和威脅自殺，但最終被制服和拘捕。他其後在警誡錄影會面下承認，在女兒11歲起，便持續在對方自願下發生性交。在被告還押期間，他兩度寫信予X，聲稱會自殺，要求女兒「幫助他」，將案件中止。

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