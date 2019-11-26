路透社：中央深圳設指揮中心處理港危機　擬撤換王志民 (14:20)

報道指出，危機指揮中心設於深圳紫荊山莊（Bauhinia Villa），早在2014年佔領中環運動時，中央官員已在該處討論香港局勢。過去5個月，由中央官員包括公共安全、網絡安全、情報人員等組成的跨部門小組再於山莊聚集，同時召集特首林鄭月娥、香港警察、商界領袖、親北京政界人士，討論處理香港危機的方法及作出指示，國家主席習近平每日都會從山莊收到書面報告，顯示中央對香港局勢的關注。

報道指出，中央官員原想在不屈服於示威者訴求，以及避免出現血腥鎮壓導致損害香港作為商業中心的地位之間尋找中間點，但出現大規模衝突後，主管港澳事務的國務院副總理韓正及國務院港澳辦主任張曉明亦到山莊與林鄭月娥直接溝通。

報道亦引述知情者透露，中央對中聯辦處理香港局勢不滿意，認為中聯辦誤判形勢，因此考慮撤換王志民。一名中國官員透露，中聯辦只與富人及中國精英混在一起，與香港人民關係疏離，這情況需要改變。

國務院港澳辦和香港中聯辦沒有回覆路透社查詢，特首辦亦拒絕評論有關報道。

（路透社）

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