佔旺女村長暴動罪成判囚46個月　官：爭取自由民主權利非絕對 (13:35)

患有羊癎症的被告畢慧芬（24歲）今出庭不時抽搐，亦大呼小叫，辯方大律師郭憬憲形容她「好緊張，好緊張」，但仍適合出庭。

辯方引述感化官報告，建議被告接受感化，因輕度智障的被告「喺監倉會冇乜發展」，相反在感化官密切監察下會有較佳的更生效果。辯方又指出，若法庭認為必須判監，建議參考被判囚3年的容偉業案，因為容患自閉症，與畢慧芬背景類近。惟法官練錦鴻反問：「點解唔參考楊家倫案？」（判囚4年9個月），辯方回應楊是正常人，畢慧芬不是。

練官判刑前特別指出，民主自由公義人人皆應享有，法庭不應批評爭取者，然而爭取的權利並非絕對，而是相對社會上其他人的利益。練官覺得判刑應側重阻嚇而非被告背景，強調爭取過程不能犧牲他人利益，此亦非減低刑責的藉口。練官指出，被告於案發時目擊行動「升級」仍幫忙掘磚，更戴口罩、帽等裝備，肯定知道其他參與者目的，加上參與人數眾多，被告有份破壞社會安寧，故將量刑起點定於4年半。

對於被告的身世及背景，練官表示同情，形容她是「被主流社會遺棄的人」，稱被告原本成績不理想、與同學相處不和諧，然而自2014年參與社會運動後受注目，自我形象提升。

練官推論，被告參與社運除了有可能爭取自由民主，亦有可能從中獲取認同、存在感，因為這是她從其他社團中得不到的。練官說，被告對美好生活的渴求是無可厚非的，他亦深表同情，但此並非免除刑責及可判處感化的理由，否則會向社會傳遞錯誤信息，令他人覺得無論街頭示威有多暴力，均可接受感化了事，法庭只可酌情減刑，終判被告入獄46個月。

警方有組織及罪案科高級督察劉俊彪散庭後會見傳媒，他表示尊重及歡迎法庭裁決，重申無論任何目的或意圖，訴諸暴力均不能容忍，警方必全力追查。

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