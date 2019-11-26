【區議會選舉】民協：區選結果顯示民意從無逆轉　冀區議會「撥亂反正」 (13:00)

民協在深水埗成為最大黨，全港所得票數亦與新民主同盟看齊。民協副主席楊彧指出，暫時仍未有時間與其餘民主派友好協調，認為區議會主席甚至下年超級區議會的安排，都要和傳統泛民政黨、政治素人當選人「一齊坐低諗」，指區議會投票主要「一對一」，但立法會為比例代表制，更有必要與不同非建制版塊一同討論。

楊說，深水埗區的非建制勢力分布較明顯，而民協向來與其他政黨友好協調，惟擔心其他區議席上，「素人」與各民主派政黨勢力較平均，憂慮會出現分歧。

楊續表示，要為4年後的區議會選舉作最壞打算，要於未來4年令民意延續，更希望讓區議會「撥亂反正」，如取消授權票、改善撥款機制，令建制派即使能重奪主導權，也不能胡作非為。他亦警告政府不要因民主派主導區議會，就削減區議會撥款。

「民意海嘯」讓非建制陣營有壓倒性勝利，民協江貴生認為特首林鄭月娥應立即回應市民所有訴求才能真正「止暴制亂」，否則只會繼續「官逼民反」，而就林太今早發言，江不覺得她有回應市民。民協何啟明則要求政府回應五大訴求，並要求警察撤離理大，認為選舉結果已證「沉默的大多數」取向。

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