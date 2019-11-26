男子酒後無牌駕駛隧道口撞牆釀1死2傷　不滿傳媒拍攝出言恫嚇 (12:59)

【11:30】凌晨4時許，一輛平治私家車沿青葵公路行駛，駛近青衣長青隧道入口時，疑收掣不及撞向隧道入口牆身，車尾嚴重撞毁，前座受輕傷男乘客及無受傷的男司機自行爬出，後座兩名女乘客身受重傷被困，由消防員救出後送院搶救，其中一女子搶救後不治。警方到場為司機進行酒精呼氣測試，發現他曾飲酒，惟讀數未超標，正調查意外原因。

現場消息稱，事發時長青隧道正實施單管雙程行車，往新界方向需轉入往九龍方向管道的右線，工人已於路中心放置了有指示燈的長欄，又擺放雪榚筒引導車流，載有4人的涉事私家車沿青葵公路往新界方向高速駛至，其間失控撞斷路中欄杆，再失控衝入往九龍方向的行車線，一度翻滾向前近50米，撞向隧道口牆身始停下，私家車車尾被壓扁。

30歲姓鄭男司機及受輕傷的28歲姓李前座男乘客自行爬出，而21歲姓嚴女乘客及22歲姓周女乘客被困於私家車後座，消防到場用工具鉗剪開車架救出兩名女子後，連同李前座男乘客一同送院，姓嚴女乘客送院時已昏迷，經搶救後延至5時45分不治。

意外發生後，5名疑為死者友人的黑衣青年駕車趕至，甫下車即與姓鄭司機起爭執，不斷指罵鄭「害死人」，及後5人與姓鄭司機一同與到場的交通警員起爭執，其間有人爆粗，情況混亂。當6人發現有大批記者在旁拍攝時，一度上前以斬人作威嚇。在場交通警員將6人拉往一旁。

警方不排除有人涉危險駕駛及酒後駕駛，正調查意外原因。

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