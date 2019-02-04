林鄭：將成立獨立檢討委員會檢視社會動亂成因　中央無就區選結果要求問責 (16:34)

【11:16】特首林鄭月娥今早（26日）在行政會議前見傳媒，表示今屆區議會選舉前後社會相對安全有序，市民亦透過投票展示對暴力不滿，期盼香港能盡快回到正常生活。對於建制派在區選中大敗，她表示中央並無就此向她問責。她又說，政府將成立獨立檢討委員會，以檢視社會動亂的成因，並向政府提出建議。

當被問及中央有否就市民藉選票表達不滿政府，使建制派大敗而要求問責，林鄭月娥強調並無獲得中央要求問責的指示，表示除了結果，選舉過程同樣重要，若舉辦一場違背法治及有損公正的選舉，對香港的損害更大。

她在回應外國記者提問時表示，政府正參考英國2011年騷亂案的處理手法，將成立獨立檢討委員會（independent review committee），以檢視社會動亂的成因，找出當中牽涉的問題，包括經濟、政治等，並向政府提出適當措施。

林鄭月娥形容，今屆區議會排除萬難地進行，是個「不一樣的選舉」，政府並無百分之百的信心能順利舉辦，主導權亦不在她手上。她感謝香港市民在社會動盪的氣氛下有序投票，以及所有候選人在無懼挑戰的情况下進行選舉工作。她表示，市民於過去幾天體會到相對平靜及安全有序的環境，市民亦樂意上街，深切期盼這種安寧並非只為了區議會選舉，而是希望香港能回復如常生活。

林鄭月娥稱，不少選民希望透過投票展示對暴力的不滿，選舉也清楚反映很多市民希望對政府及特首表達意見，希望能盡快履行政府於9月提出的四個行動，並會繼續與市民互動。

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