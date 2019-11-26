【1126．理大】學生會大樓發現一留守者　校方︰她身體虛弱情緒不穩 (17:09)

衞炳江表示，他向警方理解是無論成年與否，滯留者登記離開校園，並不會被即時拘捕。他指一向有與警方溝通，會再商討應否讓警方安全小組入校，強調對此沒有死線。他稱將向校長報告今日的搜索結果，由校長決定他們明日是否需再派員入校搜索，又指若相信滯留者已離開，校方一下步應該清走校內的危險品，之後才清潔校園。

被問到校長滕錦光為何不隨隊入校搜索，衞炳江解釋，校長在後面策劃及統籌行動，團隊會分工合作，所以不一定需要校長到校。

理大今午發聲明，表示該名女留守者身體虛弱和情緒不穩，協助小組在尋找過程中亦發現各座大樓受到不同程度的破壞，圖書館的水浸情况尤其嚴重，停車場也有不少車輛受到破壞，包括理大公用車，並有多部車輛的油缸被打開。而在大樓及校園各處，協助小組發現多種危險物品及汽油彈，為避免校園尚有任何留守者，校方決定明早繼續尋找工作，並考慮再度增加小組人手。校方亦呼籲留守者主動聯絡理大的聯絡小組（電話55136392）。

【13:20】理大團隊巡樓時，會逐間房推門進去，詢問「有無人啊？嚟幫你㗎」，確保無人後，用皺紋膠紙把門封起來。

【13:16】理工下午發聲明，稱截至1時，校方派出的6隊協助小組已經完成到4座大樓的尋找工作，暫未發現留守者，但發現不同樓層都受到不同程度破壞，也在大樓中發現各種危險物品及汽油彈。小組會繼續進行尋找工作。校方再次叮囑小組成員注意人身安全。

【12:00】理大被圍堵至今已第10日，校園內多天無人打掃，飯堂積了大量廚餘，衛生情況備受關注。記者今早到早前「廚房佬」煮食的邵逸夫樓飯堂觀察，發現傳出的臭味比前幾日更嚴重。廚房更是重災區，其中一個鋅盤放置了數塊生肉，內有大量蛆蟲不斷蠕動並從中鑽出來，狀甚嚇人且發出濃濃的腐臭味，使人感到惡心。飯堂位置亦有垃圾桶堆滿垃圾，同樣有不少蛆蟲。

位於文康大樓的美心飯堂疑因長期通風不良，酸餿味比邵逸夫樓飯堂更嚴重，碗碟、餐盤被打碎且散落一地。

【11:45】警方近中午發聲明，再次呼籲逗留在理工大學的人士和平離開，稱理大成立的工作小組今早已進入理大，勸喻留守者盡快離開理大範圍，而警方亦聯同其他政府部門及獨立中間人組成安全小組，於理大附近候命支援，有需要時提供協助。安全小組成員包括中學校長、社工、臨床心理學家、救護、消防，以及警察談判組、爆炸品處理課及傳媒聯絡隊等。

警方重申以「和平方式」及「靈活彈性」兩大原則解決事件，亦即現時所有留守者如有需要接受治療，警方會以「醫療先行」方式處理，不會即時拘捕，但會為他們拍照及登記個人資料，之後再作跟進。至於其他毋須接受治療的留守者離開校園，警方會以既定程序依法處理。警方重申所有離開人士均會獲公平對待。

【10:25】理大早上發聲明，稱校方上午9時30分派遣約50人，包括教職員、專業輔導員、醫療人員、社工和保安員分作6個小組進入校園，在校園不同大樓逐層尋找留守者。現場所見校園今日的衛生條件比昨日更差。校方希望能於今日完成尋找工作。

【09:40】理大副校長（科研發展）衛炳江率領一眾理大管理層保安員、紅十字會急救人員、輔導員，一共約50人，分成6隊抵達理大，入校內搜索留守者。衛炳江表示，將在校內每層樓逐一搜索，看有否傷者及有需要幫助的人，並勸喻他們離開，告知他們，離校時警方不會即時拘捕，只會先登記身分證。他又說，希望在下午3至4時前完成搜索。

工程學院院長文効忠表示，未知校內有多少留守者，稱校方一直與警方聯絡，「但會做自己工作先」。他又說，如有校內留守者不願離開，會安排輔導員和他們傾談處理。

【08:39】理大圍堵事件踏入第10日，校方昨（25日）深夜發聲明宣布今日（26日）會派人到校園尋找及勸喻留守人士和平離開，同時希望警方盡早解封。凌晨未見有留守者送院，有留守者感謝市民及義務急救員聲援，呼籲其他示威者勿再為留守者犧牲，但未有回應會否會晤理大人員。

一名男留守者凌晨在J座外見記者，感謝曾到場聲援的市民，又指留意到連登討論區有意再發起聲援行動，故呼籲「手足」別再為留守者犧牲，又指在理大「住得OK、幾開心」 ，着市民不用擔心。

他又帶同幾張寫有「一個都不能少」、「齊返屋企」字句的便利貼，表示近日有自稱義務急救員會到他們「住」的地方敲門希望對話，又會留下字條，故亦希望向他們致謝。他未有回應太多問題就匆匆離開，未有就今日理大校方將派員到校園游說留守者作回應。

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