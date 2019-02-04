【1126．理大】副校長一行50人抵校搜尋留守者　留守者籲「手足」勿再為他們犧牲 (10:25)

【09:40】理大副校長（科研發展）衛炳江率領一眾理大管理層保安員、紅十字會急救人員、輔導員，一共約50人，分成6隊抵達理大，入校內搜索留守者。衛炳江表示，將在校內每層樓逐一搜索，看有否傷者及有需要幫助的人，並勸喻他們離開，告知他們，離校時警方不會即時拘捕，只會先登記身分證。他又說，希望在下午3至4時前完成搜索。

工程學院院長文効忠表示，未知校內有多少留守者，稱校方一直與警方聯絡，「但會做自己工作先」。他又說，如有校內留守者不願離開，會安排輔導員和他們傾談處理。

【08:39】理大圍堵事件踏入第10日，校方昨（25日）深夜發聲明宣布今日（26日）會派人到校園尋找及勸喻留守人士和平離開，同時希望警方盡早解封。凌晨未見有留守者送院，有留守者感謝市民及義務急救員聲援，呼籲其他示威者勿再為留守者犧牲，但未有回應會否會晤理大人員。

一名男留守者凌晨在J座外見記者，感謝曾到場聲援的市民，又指留意到連登討論區有意再發起聲援行動，故呼籲「手足」別再為留守者犧牲，又指在理大「住得OK、幾開心」 ，着市民不用擔心。

他又帶同幾張寫有「一個都不能少」、「齊返屋企」字句的便利貼，表示近日有自稱義務急救員會到他們「住」的地方敲門希望對話，又會留下字條，故亦希望向他們致謝。他未有回應太多問題就匆匆離開，未有就今日理大校方將派員到校園遊說留守者作回應。

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