未來5年供10萬公營房屋　港島新居屋料2023/24年落成 (23:54)

根據運房局文件資料，房委會2019/20至2023/24年度共提供7.17萬個公屋或綠置居單位，當中預計在2023/24年度，會有1.84萬個公屋或綠置居單位落成，以東涌區佔最多，有1萬個公屋單位，分別位於東涌第99區及第100區；至於深水埗西北九龍填海區，亦提供2600個單位，其餘項目分別位於青衣、屯門、粉嶺等。不過，文件更新2020/21年度公屋或綠置居落成量為6100個單位，較去年預計的1.13萬個單位少，其中皇后山第1期、第2期、第5期合共提供6300個單位，延遲至2021/22年度落成。

北角渣華道單幢居屋供200單位

至於資助出售房屋方面，房委會預計2019/20至2023/24年度，將提供2.37萬個居屋單位，當中最新至2023/24年度，該年度料將提供5600個居屋單位，包括北角渣華道單幢居屋項目，料提供200個單位；其他市區居屋項目包括位於九龍城高山道，涉及500個單位；啟德2B2號地盤及安達臣道石礦場RS-1號兩個項目，亦分別提供1800及1900個居屋單位；而將軍澳昭信路亦提供600個居屋單位等。

另外，運輸及房屋局早前宣布將重建華富邨，並會先在5幅位於薄扶林南的政府土地，先興建公營房屋，提供約8900個單位，以用作華富邨重建時遷置首批住戶的資源。當局表示，計劃向立法會申請45.7億元，用作展開薄扶林南公營房屋項目的工地平整及基礎設施工程，若獲立法會批准撥款，預料明年中動工，並於2026年初至2027年分階段落成，但較政府早前預計的2025年落成延遲1年。