人均垃圾棄置量每日1.53公斤　創自1991年新高 (23:32)

報告顯示，2018年全港產生595萬公噸都市固體廢物，當中417萬公噸 (70%) 以堆填方式處理，餘下178萬公噸 (30%) 回收。棄置堆填區的廢物按年增25萬公噸，增幅6.3%。

報告指，2018年每日棄置在堆填區的廚餘為3565公噸，按年減少2.6%；2018年每日棄置在堆填區的廢紙量為2702公噸，按年升6.7%；廢塑膠升幅更驚人，2018年每日棄置量為2343公噸，按年升10.3%。

2018年的廢物回收成績欠佳，整體回收率只有30%，低於2017年的32%；近年呈跌勢的廢紙回收率由2017年的46%跌至2018年的41%；廢塑膠的回收率由2017年的13%跌至2018年的7%。環保署解釋，香港的回收再造業受經濟週期及市場狀況影響，近年外圍市場持續不景氣，預期仍會繼續拖累本地回收再造業的整體表現。另外，鄰近地區近年嚴格執行進口管制政策，不符合進口標準的本地回收物料均不能出口到當地循環再造。

環保組織綠惜地球表示，港府2018年減廢成績單持續「肥佬」，除了人均棄置量增加，回收成績亦欠佳，報告顯示廢塑膠當中的PET膠樽回收量暴跌97%，推算回收率僅得0.2%，是減廢表現最差的一環。綠惜地球促請政府加快全面推出中央收膠的步伐，盡早落實膠樽生產者責任法規，以挽救崩潰的回收系統。

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