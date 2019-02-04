中大抽樣本初步沒驗出二噁英　環境科學教授：政府應公開催淚彈成分釋疑慮 (22:56)

陳竟明表示，他在港鐵大學站、爆發衝突的二號橋、球場、崇基學院等地抽取12個表面泥土樣本；校方委託的化驗所再在本部及其他書院抽取8個泥土樣本，取樣地點最遠包括逸夫書院；另再抽取8個水樣本，室內及室外水樣本各4個。他指出，尚未有正式檢測報告，暫獲口頭通知，初步檢測沒發現二噁英。

他說，有中大環境科學課程校友在非認可的化驗所測試兩個泥土樣本，分別在近二號橋及二號橋對面斜坡取樣，然後測試17種二噁英及其相關物質，結果發現二噁英相關物質「OCDD」及「TCDD」，但其水平與外國為住宅所訂的背景值相若，即十億分之一，可能只反映環境本身濃度，環境無可避免有此物質，且「OCDD」毒性亦遠低於二噁英。

對於坊間流傳催淚彈可釋放二噁英，不同意此說法的陳竟明解釋，催淚彈主要用爆炸形式將催淚物質，即CS和OC散發在空氣中，由於CS含有氯和苯環，有人擔心高溫燃燒後會產生二噁英，即使燃燒含氯的有機物質容易產生二噁英，但現仍未證明催淚彈會產生二噁英。

陳又稱，產生二噁英的燃燒時間頗長，二、三分鐘熱度未必會產生二噁英，需在焚化爐燃燒很久才會釋出。他認為，政府應該公開更多資料，包括現在使用催淚彈的化學成分、環保署空氣污染中二噁英濃度等，以及市民或警察患氯痤瘡數目，才能釋除公眾疑慮，如氯痤瘡患者增加，或二噁英、山埃濃度增加，警方便不應亂用催淚氣體。他指出，警方在反修例運動中施放上萬枚催淚彈，水炮中亦含大量不同化學物品，若不適當使用，如在室內及無差別向民居施放，甚至近距離施放大量化學劑，的確會令市民健康受威脅，或對環境造成深遠影響。

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