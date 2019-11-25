再一款超聲波檢查潤滑啫喱驗出洋蔥伯克氏菌　所有醫院已停用 (22:50)

醫管局發言人表示，有關潤滑啫喱主要用於超聲波檢查程序。醫管局上星期接獲瑪麗醫院通知，在一名曾使用有關潤滑啫喱的病人血液樣本中驗出洋蔥伯克氏菌後，已隨即召開醫管局傳染病及緊急應變中央委員會特別會議，以及通知醫護人員停用該產品，亦主動在其他公立醫院抽取其他品牌的潤滑啫喱樣本化驗，結果再在另一款潤滑啫喱中驗出洋蔥伯克氏菌。醫管局今日已通知各醫院停用該兩款產品，並已安排改用其他生產商的潤滑啫喱作替代，醫管局的相關服務並沒有受影響。

發言人指出，連同早前在瑪麗醫院驗出的一宗個案在內，公立醫院至今共有4名曾使用有關潤滑啫喱的病人，在血液樣本中驗出洋蔥伯克氏菌，包括瑪麗醫院及屯門醫院各兩名病人。經微生物專家檢視後，除一宗瑪麗醫院的病人個案證實為臨床感染外，其餘個案均被列為血液樣本被污染個案，所有病人的病情及治療均沒有受影響。醫管局已將有關情況通知衛生署，醫管局與衛生署會繼續與有關供應商跟進最新情況。

根據衛生署網頁，今次涉事潤滑啫喱由天津廣大紙業有限公司製造。涉事潤滑啫喱型號為GD250及GD5L，批號為20190909、20170601、20170828、20180410及20181210。

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