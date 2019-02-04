【區議會選舉】大埔黃大仙變「黃」 網民戲稱「黃埔」、「金大仙」　泛民幾乎全取18區議會控制權（附18區當選名單圖） (20:00)

民主派於今屆區議會選舉大勝，452個直選議席中，幾乎全取18區區議會的控制權，其中大埔、黃大仙更被指當選者全為民主派，全區變「黃」，分別被網民戲稱為「黃埔」、「金大仙」。明報即時新聞整理了18區當選人的「政治聯繫」分佈，除大埔及黃大仙外，元朗及西貢均沒有報稱「政治聯繫」屬建制背景的候選人當選，而打正旗號以建制派候選人身分而成功當選的僅39人，其中以觀塘及九龍城區最多，分別9及8名當選人在參選時報稱的「政治聯繫」屬建制派組織。
根據政府的區議會選舉網站，今屆區議會選舉逾千候選人報稱「政治聯繫」的資料主要來自四大類別，包括泛民主派、建制派、無黨派（報稱「獨立」而沒有明顯政黨聯繫者），以及其他（候選人並未提供有關資料），其中「無黨派」及「其他」的候選人近三成半，反映不少候選人未有披露其政治背景。
離島區議會 泛民連無黨派未能奪控制權
18個區議會中，來自「建制」的各區當選人均不足以左右當區的區議會大局，僅離島出現「一半一半」的局面。根據離島10個民選議席的結果，僅南丫及蒲台選區的當選人劉舜婷報稱代表民建聯；由於離島區議會尚有8個屬新界鄉事委員會主席的當然議員，換言之，離島區議會18個議席中，泛民連同無黨派等最多只有9個議席，未能取得過半數的控制權。
今屆區議會於2020年1月1日開始生效，18個區議會共有479名議員，其中452名屬民選議員，其餘27名當然議員，為新界鄉事委員會主席，分佈於新界及離島9個區議會上。
部分區議會當選人「政治聯繫」分佈：
．黃大仙區：25席中，有20人來自泛民，5人聲稱無黨派
．大埔區：19席中，有16人來自泛民，3人聲稱無黨派
．元朗區：39席中，有25人來自泛民，7人聲稱無黨派，其餘7人未有提供相關資料
．西貢區：29席中，有25人來自泛民，4人聲稱無黨派
．觀塘區：40席中，有18人來自泛民，11人聲稱無黨派，9人來自建制，其餘2人未有提供相關資料
．九龍城區：25席中，有13人來自泛民，4人聲稱無黨派，8人來自建制
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