【區議會選舉】大埔黃大仙變「黃」 網民戲稱「黃埔」、「金大仙」　泛民幾乎全取18區議會控制權（附18區當選名單圖） (20:00)

根據政府的區議會選舉網站，今屆區議會選舉逾千候選人報稱「政治聯繫」的資料主要來自四大類別，包括泛民主派、建制派、無黨派（報稱「獨立」而沒有明顯政黨聯繫者），以及其他（候選人並未提供有關資料），其中「無黨派」及「其他」的候選人近三成半，反映不少候選人未有披露其政治背景。

離島區議會 泛民連無黨派未能奪控制權

18個區議會中，來自「建制」的各區當選人均不足以左右當區的區議會大局，僅離島出現「一半一半」的局面。根據離島10個民選議席的結果，僅南丫及蒲台選區的當選人劉舜婷報稱代表民建聯；由於離島區議會尚有8個屬新界鄉事委員會主席的當然議員，換言之，離島區議會18個議席中，泛民連同無黨派等最多只有9個議席，未能取得過半數的控制權。

今屆區議會於2020年1月1日開始生效，18個區議會共有479名議員，其中452名屬民選議員，其餘27名當然議員，為新界鄉事委員會主席，分佈於新界及離島9個區議會上。

部分區議會當選人「政治聯繫」分佈：

．黃大仙區：25席中，有20人來自泛民，5人聲稱無黨派

．大埔區：19席中，有16人來自泛民，3人聲稱無黨派

．元朗區：39席中，有25人來自泛民，7人聲稱無黨派，其餘7人未有提供相關資料

．西貢區：29席中，有25人來自泛民，4人聲稱無黨派

．觀塘區：40席中，有18人來自泛民，11人聲稱無黨派，9人來自建制，其餘2人未有提供相關資料

．九龍城區：25席中，有13人來自泛民，4人聲稱無黨派，8人來自建制

區議會選舉 相關報道：

九龍各區當選人名單

新界離島當選人名單

港島各區當選人名單

五民主派當選人進理大 盼接觸留守者

藍田逾百問題票 民主派馮德森以50票之差落敗 或提選舉呈請

民主黨料區選結果影響特首選舉 公民黨促問責官員總辭

民主派當選人百周年紀念花園聚集 促政府勒令警方撤離理大

蔡英文：盼選舉結果被尊重 國民黨：港人對陸方治理投不信任票

王毅︰無論發生什麼事 香港是中國一部分

國際傳媒報道民主派大捷 稱變相公投向港府北京施壓

區選後議席政黨分佈圖 泛民大翻身佔逾七成 建制約剩一成

林鄭月娥︰尊重選舉結果 認真反思

21立法會議員競逐區選 10人落敗

圖輯：區選結果揭盅 歡喜與失落