【1125．理大】五民主派當選人進理大　盼接觸留守者 (19:00)

元朗元龍選區當選人張秀賢參與民主派聲援集會後，未有到中環禮賓府，而是到科學館徑的警方防線前。對於有聲音稱希望當選人避免被捕，保住議席，張秀賢表示他要平衡選民意願，因為另一邊有聲音希望當選人到理大救人；如果在履行選舉承諾、保護街坊時被捕，相信亦會被諒解。

另外，警方表示如果留守者有醫療需要，不會即時拘捕，只須先拍照及登記個人資料便可接受治療。張秀賢說，作為當選人，不能由他說收不收貨，只求留守者平安離開理大。然而，對於警方將安排安全小組入校游說，他直指「無用」，因為警方過去多次以語言侮辱校內留守者，相信留守者不會信任警方，「可能叫消防、救護去更好」。

屯門富新選區當選人李家偉亦在科學館徑聲援理大留守者。他表示，當選後不可忘記有「手足」因反修例運動而受傷、流血，所以要出來聲援。他說，已考慮過風險，只希望警方可開路予市民入理大，他不會衝擊。

【18:36】油尖區指揮官何潤勝傍晚見記者時表示，警方已組成安全小組，成員包括中學校長、社工、臨床心理學家、防止自殺機構、救護消防、警方談判組人員等，他們將進入理大內游說留守者以和平有序方式盡快離開校園。

他說，因應有人已留守一星期，警方很關注他們的身心情況，若留守者有醫療需要，警方會全力配合，安排救護車送院，不會第一時間作拘捕，但須先拍照及登記個人資料，方便警方日後跟進。他強調，警方一直希望以和平及有彈性方式處理理大事件，這刻沒有清場期限。

【17:58】五民主派當選人進理大 盼接觸留守者

葉建源稱，兩名留守者想私下與當選人見面，他們一行人將前去見留守者。

【17:47】范國威表示，5人逗留理大的時限為今晚12時正。

【17:42】科學館徑警員指出，已安排5名新當選區議員進入理大，請在場市民稍安毋躁，和平地等待議員代表出來交代理大內情况。在場市民不滿，指罵警方。

【17:40】理大校董會成員、應用科學系助理教授朱偉志向進入理大的新當選區議員講述校內情況，教育界立法會議員葉建源稱，打算看會否有留守者出來，見一見5名當選人。據了解，葉建源聯絡了兩名留守者。

【17:30】約10輛警車駛到理大門外增援，科學館徑防暴警開咪稱警方已設封鎖線，要求在場市民馬上退後。

【17:19】鄺俊宇、黃國桐、范國威、陳劍琴、鄭達鴻經康達徑花園進入理大。

【17:00】不少當選人未有響應范國威呼籲到禮賓府，並往理大方向前行。多名防暴警於科學館道與加連威老道交界，以及碧林閣對出駐守，民主派區議會當選人未能進入防線內，嘉湖北當選人伍健偉在警方防線前理論，大批戴口罩市民佔據科學館道，高叫「入poly，救手足」及要求警方開路。

【16:50】西貢運亨選區當選人、新民主同盟范國威表示，眾民主派當選人會兵分兩路，一群人會前往禮賓府，促請特首林鄭月娥回應民主派訴求；另向警方爭取到5個名額進入理大，他與岑子杰、鄺俊宇、鄭達鴻及周賢明將會進入理大。

【16:49】民主派當選人百周年紀念花園聚集 促政府勒令警方撤離理大

警方圍堵理工大學第9日，仍有示威者留守校園內。16名荃灣區議會民主派當選人今日（25日）於facebook發出聯署聲明，嚴正要求特區政府馬上勒令警方撤離現場、容許各方進入理大範圍進行人道救援及立即回應並落實五大訴求。而各選區約60名民主派當選人下午約4時到尖東市政局百周年紀念花園，宣讀該份聯署聲明，包括社民運岑子杰、朱凱廸新西團隊的岑敖暉等，同時有數10名市民響應。

聲明指出，數以百萬計選民再次以選票對特區政府發出非常清晰的聲音，香港人不會屈服於警暴，更不會屈服於暴政下。香港人的訴求非常清楚，是五大訴求，缺一不可。民意從來沒有逆轉。

聲明表示，他們在選舉勝利的晚上，並沒有忘記一眾仍被困於理工大學的手足。據現場人士轉述，不少被困手足現時已出現精神錯亂等症狀；再者，天氣漸轉冷，食物開始短缺，衛生環境亦日趨惡劣，可見理大現場正毋庸置疑地出現一場人道危機。

聲明指出，眾人以荃灣區議會勝選人的身分，嚴正要求特區政府馬上勒令警方撤離現場、容許各方進入理大範圍進行人道救援及立即回應並落實五大訴求。

參與聯署的荃灣區議會選舉當選人包括：劉肇軒、林錫添、陸靈中、岑敖暉、易承聰、陳劍琴、李洪波、劉卓裕、潘朗聰、譚凱邦、劉志雄、謝旻澤 、趙恩來、賴文輝、黃家華及陳琬琛。

尖東集會中，不同當選人先後發言，他們均表示要到理大「救手足」。大角嘴北當選人、理大學生校董李傲然表示，警方不應將大學定性為暴動現場，故五大訴求中的「撤回暴動定性」，應包括撤回理大的暴動定性。岑子杰則表示，民意指導政府施政方針，因有選民要求區議會當選人救留守理大的香港人，所以他們便齊集於此。

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