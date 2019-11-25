【區議會選舉】民主黨料區選結果影響特首選舉　公民黨促問責官員總辭 (16:40)

胡志偉表示，今次區選投票率非常高，但建制得票亦不簡單，兩陣得票比例為六四比，冀政府留意要好好修補社會撕裂與對立，因已捲入了更多市民。胡認為政府需改組、並成立獨立調查委員會回應警暴問題，亦要進行政制改革。

至於如何支援抗爭者，胡志偉稱，該黨將新增多個議員辦事處，亦已加入「良心僱主計劃」，如有人需要崗位，會樂意招募。此外，胡志偉說，團結很重要，個別選區因未能協調，有深切教訓，強調會盡一切努力進行協調。

公民黨今次派出36人參選，亦贏得32席，主席梁家傑形容民主派候任議員為「170萬票的載體」，強調政府定要回應重要問題，包括港人用選票與警暴、暴政割席；又強調負責任的政府要由特首開始，而問責官員及行會都應總辭，以謝選民；政府需回應五大訴求，並要求警員馬上撤出理大。他形容今次區選結果為特區、中央政府提供解決香港困局的最後機會，若不把握，一切後果由他們負責。

公民黨黨魁楊岳橋形容該黨「誠惶誠恐」，因當選人承載港人期進，未來上任後定會盡快處理警暴問題，以及在區議會要求回應五大訴求。他表示，雖民主派票數大幅增長，但不代表建制派無進步，強調要保持警剔。至於選委會選舉，他稱言之尚早。

被問到如何支援反修例的抗爭者，梁家傑稱執委將盡快召開擴大會議，討論候任區議員如何工作，所有坊間建議都將於會議上討論。公民黨譚文豪說，有不少當選人都表達希望支援抗爭者，但暫未與所有人會面。

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