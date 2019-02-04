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【區議會選舉】藍田逾百問題票　民主派馮德森以50票之差落敗　或提選舉呈請 (17:43)

昨日（24日）區議會選舉投票率及投票人數均破紀錄，全港各選區今日（25日）凌晨先後完成點票，其中直至中午12時40分、最遲公布點票結果的觀塘藍田選區，藍田飛雁幼稚園票站在點票期間出現爭議。

民主派候選人馮德森在該區獲得4,030票，以50票之差不敵工聯會簡銘東。馮德森表示，第一輪點票後，他以10數票險勝對手，惟該次點票出現逾百張問題票，其後選舉主任點算問題票，馮德森稱，部分將蓋印蓋在候選人的頭像或其所屬黨派的標誌上、及有3至4個蓋印的選票，被選舉主任接納為有效票，他終以50票之差落敗。

馮德森續稱，該票站第一輪點票時發現多了一張選票，選舉主任今早再進行第二輪點票，完成點票後未有向在場人士宣布結果。馮德森質疑點票過程的公正性，曾要求覆票。他說，選舉主任曾承諾協助，但其後又稱選管會不批准。至今午，該票站仍在點票，有街坊到場了解，選管會人員報警，有防暴警察到場護送選舉工作人員運送票箱離開。

馮德森對於自己未能覆票感到不滿，批評「成個過程都好混亂」。他說會考慮是否提出選舉呈請。

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