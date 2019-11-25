港聞

【區議會選舉】國際傳媒報道民主派大捷　稱變相公投向港府北京施壓　 (15:29)

過去5個多月香港的反修例風波成為國際關注焦點，周日（24日）的香港區議會選舉亦備受外界矚目，多家國際主流傳媒的網上版今日（25日）都將香港區選結果放在首頁顯要位置，內容大意都是香港選民變相公投支持示威和民主派，向香港和北京政府施壓。

美國《紐約時報》網頁版將香港區選結果放在「二條」位置，大題為《選民踴躍投票 香港民主支持者大勝》，文章旁附有香港選區地圖，以黃色和藍色顯示親北京和親民主派的最新區議會版圖分布，同時點出今屆選舉投票人數和投票率都大增，稱年輕人出來投票是民主派大勝主因。報道指出，今次選舉被視為一次公投，七成投票率反映雖然近期示威轉趨暴力，但民眾繼續支持民主運動，選舉結果明顯是向北京和親北京派表達不滿。報道稱，選舉結果將增加中央對處理香港動盪的挑戰，甚至令內地更憂慮是否容讓港人擁有更大權利選擇政府。

另一美國大報《華盛頓郵報》在首頁中央報道香港選舉結果。報道指出民主派大勝是對示威運動的認同，選民以此表明建制派要為香港過去幾個月的動盪負責。同在首頁報道區選的《華爾街日報》稱，選民在這場公投中展示對示威運動的強大支持，亦為政府帶來重大挫敗，結果勢令政府與反對派談判的壓力增加。

美國有線新聞網絡（CNN）與英國廣播公司（BBC）均以頭條報道香港區選情況，其中BBC形容民主派在區選取得史無前例的進帳，駐中國特派員Stephen McDonell稱，結果將令香港特首林鄭月娥受壓聆聽示威者的訴求。CNN則將評論文章放作頭條，題為《香港人展示的不只是不滿的深度，也展示力量》，稱個去一個周末相對和平，顯示示威者有能力自我控制，現在問題是政府會否聆聽選民聲音。

英國《泰晤士報》以《香港選民在壓倒性選舉中羞辱北京》為題，稱香港民主黨派大勝親北京者，顯示選民大力支持反北京示威。

新加坡《聯合早報》在網頁頭條實時報道香港區選最新消息，同時有多篇文章連結，大部分都是建制派或內地意見，包括報道內地官媒呼籲港人以票止亂、外長王毅稱「無論發生什麼事 香港是中國一部分」，亦引述學者稱反對派即使奪過半議席，「也難動搖北京對港管治」。

內地官媒《環球時報》網站首頁沒有報道香港區選結果，3篇關於香港的文章包括題為《風雨中的香港需要堅毅前行》的社評 ，指「泛民這一次得到更多席位，並不意味着這是香港選民對暴力示威的支持」，又質疑西方幕後搞局。其餘兩篇是引述香港傳媒報道理工大學情況，以及前警隊一哥鄧竟成的訪問。截至周一下午1時半，新華社、中新社和中通社等內地通訊社對選舉結果隻字不提。

部分外國主流傳媒標題

美國《紐約時報》：選民踴躍投票 香港民主支持者大勝

美國《華盛頓郵報》：親民主政黨在香港地選取得漂亮進帳

美國《華爾街日報》：香港選民展示對親民主支持者的強大支持

英國《金融時報》：香港選民將親民主派推向壓倒性勝利

英國《泰晤士報》：香港選民在壓倒性選舉中羞辱北京

英國廣播公司/美國有線新聞網絡：親民主組織/政黨香港區選大進帳

（綜合報道）

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