少年帶雷射筆等武器判入更生中心　辯方稱會上訴 (12:45)

相關報道：少年帶雷射筆 官改控藏武器裁罪成 判前主動更改 裁判官：可燒傷眼睛皮膚 意圖射警員

上月剛滿16歲的被告被押解到西九龍裁判法院少年法庭，他被捕至今一直還押壁屋，今日出庭時頭髮剪成平頭裝。

案件早前押後，以待索取勞教中心、更生中心、教導所及青少年罪犯評估委員會報告。辯方大律師趙嘉銘引述報告建議少年入更生中心，但表示他已扣押超過兩個月，判入更生中心會錯過本年度學期。

署理總裁判官蘇惠德判刑時稱，少年有權表達自己的訴求，但表達方式必須合法；任何人在示威中管有攻擊性武器，將嚴重威脅前線執法人員的安全、破壞社會安寧，以及防礙他人和平表達意見，因此要判阻嚇性刑罰。

蘇官指出，少年患有過度活躍症，因此成績欠佳，加上他踩滑板時誤交損友，本年初曾吸食大麻，希望他在更生中心進修和接受輔導等。蘇官又提到少年渴望成為滑板教練，寄語他要努力達成目標，別再讓七旬父親擔心。

辯方大律師趙嘉銘於判刑後表示會就刑期上訴，申請少年於等候上訴期間保釋，遭蘇官拒絕。

案件今日開庭時，蘇官表示從某執業大律師收到信件，當中提及裁判官的行政職能、頒布保釋條件及判刑原則。蘇官強調信件內容不涉及本案，雙方閱畢信件後表示無意見。

蘇官早前作裁決前，將首項涉及雷射筆的控罪，由「藏有非法用途的工具」改為「有意圖管有攻擊性武器罪」，裁定少年兩罪成立。

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