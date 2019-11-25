【區議會選舉】李慧琼向民建聯中委會請辭不獲接納　工聯會：已盡力 (12:50)

工聯會在選舉中總得票約18萬，較上屆增加近一倍，平均每名參選人較上屆多1000多票。工聯會副會長黃國健表示，票數增加反映選民沒有離棄工聯會，但他形容選舉過程在不公平情况下進行，選舉的宣傳品難以出街、街站受滋擾，形容今次區選結果是「非戰之罪」。黃國健說，工聯會在選舉中已盡力，無人需為結果辭職。

自1994年擔任葵青區區議員的立法會議員麥美娟，在今屆區選中落敗，她形容結果反映市民對政府施政不滿，但她說：「唔會咁無腰骨，輸咗去賴人」，表示落選的候選人必會檢討自己的不足，希望獲得更多市民認同。

【12:05】民建聯主席李慧琼早上見傳媒，她表示，就民建聯於區議會選舉失利，已向民建聯的中委會提出請辭，但中委會不同意她的請辭。她稱，其個人去留微不足道，接下來將落區聆聽聲音，做好檢討工作，期望政府檢討、檢視過去數月處理《逃犯條例》修訂、恢復社會秩序工作的不足。

問及是否被政府「陪葬」，李慧琼稱不希望找藉口，「是我們做得不夠好，會謙卑檢討，敗選是綜合的原因」。至於會否支持成立「獨立調查委員會」，她說經過區選市民的聲音很清楚，之後會公布總結及結果，目前先團結支持者。

被問到日後與政府的關係會否改變、明年出戰超級區議會的人選，李慧琼表示「一系列問題會反省、反思、檢討」，又稱「輸了選舉，但不會輸了初心」。

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