【區議會選舉】市民看點票　促確認有否外來票箱 (01:37)

【01:30】葵芳點票站，選舉主任最後決定當眾打開黑色行李箱，取出屬於本區的選票箱後，再當眾點算並確認來自各個懲教院所的選票，隨後開始點算葵芳選區3箱選票。

【01:00】選管會主席馮驊表示，今屆選舉共收到6540宗投訴，有關投票安排共1875宗，選舉廣告問題共1184宗，涉禁止拉票區拉票共505宗。網上流傳藍田選區的投票數目多於該選區人數，馮驊強調是誤傳，此情況沒有可能，呼籲市民不要再傳不真實信息。

【00:44】葵芳點票中心有人在外帶來一個黑色行李箱，現場市民鼓譟，懷疑涉及「種票」，以及質疑行李箱內的東西為何物，要求選舉主任解釋。選舉主任表示已諮詢法律顧問，指行李箱內為從懲教所、警署等地方運來的選票，但現場市民不接受這說法，要求清晰交代選票數目、從何而來等。現時選舉主任正向候選人交代，仍未開始點票。

【00:30】專用、特別票站不點票 警護送加封票箱往大點票站

選舉事務處表示，根據法例，總選舉事務主任必須指定一個或多於一個供分配予受羈押選民投票的地方，作專用投票站；如殘疾人士難於到達指定投票站，總選舉事務主任必須指定一個或多於一個投票站為特別投票站供投票。

專用投票站及特別投票站內不會點票，專用投票站及特別投票站人員會在警務人員護送下，把加封的投票箱及密封包裹，以及選票結算表送往大點票站。大點票站的票站主任必須在該大點票站點票時，把專用投票站及特別投票站的選票，與該大點票站的投票箱內的選票混和。

【00:02】葵芳票站開放讓市民入去看點票，有市民要求選舉主任先確認是否有票箱從其他票站運過來、哪些票站的票會運來點算，以及是否有從警署或監獄運來的票箱，才開始點票。目前葵芳票站仍未開始點票。

11月24日晚報道：多區票站大批市民等「監票」

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