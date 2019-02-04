【區議會選舉結果】新界離島何君堯周浩鼎陸頌雄麥美娟落敗　岑子杰岑敖暉勝出（不斷更新） (07:58)

區議會選舉已於11月24日晚上10時半截止投票。屯門樂翠何君堯、東涌南周浩鼎、天恒陸頌雄和偉盈的麥美娟、水泉澳鄧家彪均已落敗。朱凱廸亦在八鄉南落敗。
新界離島各區當選人名單 (截至07:55)
荃灣區
‧德華 劉肇軒
‧楊屋道 林錫添
‧海濱 岑敖暉
‧荃灣西 易承聰
‧祈德尊 陳劍琴
‧荃灣中心 李洪波
‧愉景 劉卓裕
‧綠楊 潘朗聰
‧馬灣 譚凱邦
‧汀深 劉志雄
‧麗濤 謝旻澤
屯門區
‧屯門市中心 黎駿穎
‧安定 江鳳儀
‧兆翠 甄霈霖
‧友愛北 林明恩
‧翠興 潘智鍵
‧興澤 曾振興
‧掃管笏 馬旗
‧悅湖 黃虹銘
‧樂翠 盧俊宇
‧龍門 曾錦榮
‧新景 黃麗嫦
‧田景 梁灝文
‧兆康 陳樹英
‧景峰 何杏梅
元朗區
‧豐年 陳敬倫
‧元朗中心 石景澄
‧元龍 張秀賢
‧南屏 黃偉賢
‧北朗 鄺俊宇
‧元朗東頭 林廷衞
‧十八鄉西 司徒博文
‧洪福 陳樹暉
‧廈村 鄧家良
‧天盛 侯文健
‧耀佑 伍軒宏
‧嘉湖南 吳玉英
‧瑞華 林進
‧頌栢 李煒鋒
‧晴景 郭文浩
‧逸澤 王頴思
‧天恒 王百羽
‧宏逸 巫啟航
‧屏山北 楊家安
‧錦綉花園 杜嘉倫
‧八鄉南 黎永添
沙田區
‧瀝源 岑子杰
‧禾輋邨 李志宏
‧第一城 黃文萱
‧愉城 石威廉
‧王屋 黎梓恩
‧博康 趙柱幫
‧水泉澳 盧德明
‧秦豐 陳諾恒
‧翠田 許銳宇
‧下城門 黃浩鋒
‧雲城 張慶樺
‧徑口 吳錦雄
‧田心 曾杰
‧火炭 雷啟榮
‧駿馬 周曉嵐
‧頌安 葉榮
‧馬鞍山市中心 鍾禮謙
‧烏溪沙 李永成
‧富龍 曾素麗
‧愉欣 勞越洲
‧帝怡 林港坤
‧碧湖 陸梓峂
‧廣康 廖栢康
‧廣源 楊思健
北區
‧聯和墟 周錦豪
‧祥華 陳旭明
‧華明 陳惠達
‧欣盛 林淑菁
‧盛福 温和達
‧清河 袁浩倫
‧御太 陳梓峯
‧石湖墟 林卓廷
‧天平西 郭㙟豐
‧鳳翠 蔣旻正
離島區
‧東涌南 王進洋
‧東涌北 徐生雄
‧愉景灣 容詠嫦
葵青區
‧葵興 梁志成
‧葵盛東邨 周偉雄
‧葵涌邨南 黃潤達
‧石蔭 尹兆堅
‧大白田東 劉貴梅
‧安蔭 梁永權
‧石籬北 林紹輝
‧葵芳 梁耀忠
‧興芳 唐皓文
‧華麗 單仲偕
‧荔景 王天仁
‧偉盈 冼豪輝
‧長康 徐曉杰
‧青衣南 郭子健
‧長亨 盧婉婷
‧青發 劉子傑
大埔區
‧頌汀 文念志
‧大埔中 區鎮樺
‧富亨 何偉霖
‧怡富 任啟邦
‧新富 胡耀昌
‧林村谷 陳振哲
‧太和 陳蔚嘉
‧舊墟及太湖 劉勇威
西貢區
‧坑口東 李賢浩
‧彩健 陳緯烈
‧健明 梁里
‧都善 張展鵬
‧維景 葉子祈
‧海晉 黎煒棠
‧寶怡 謝正楓
‧富君 陸平才
‧澳唐 呂文光
‧廣明 柯耀林
‧翠林 蔡明禧
‧寶林 馮君安
‧慧茵 秦海城
‧運亨 范國威
‧德明 鄭仲文
‧軍寶 黎銘澤
‧環保南 張美雄
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