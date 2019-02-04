【區議會選舉結果】新界離島何君堯周浩鼎陸頌雄麥美娟落敗　岑子杰岑敖暉勝出 (10:20)

區議會選舉已於11月24日晚上10時半截止投票。屯門樂翠何君堯、東涌南周浩鼎、天恒陸頌雄和偉盈的麥美娟、水泉澳鄧家彪均已落敗。朱凱廸亦在八鄉南落敗。
新界離島各區當選人名單
荃灣區
‧德華 劉肇軒
‧楊屋道 林錫添
‧荃灣南 陸靈中
‧海濱 岑敖暉
‧荃灣西 易承聰
‧祈德尊 陳劍琴
‧荃灣中心 李洪波
‧愉景 劉卓裕
‧福來 葛兆源
‧綠楊 潘朗聰
‧馬灣 譚凱邦
‧荃灣郊區 伍顯龍
‧汀深 劉志雄
‧麗濤 謝旻澤
‧荃威 趙恩來
‧象石 賴文輝
‧石圍角 文裕明
‧梨木樹西 黃家華
‧梨木樹東 陳琬琛
屯門區
‧屯門市中心 黎駿穎
‧兆置 林頌鎧
‧安定 江鳳儀
‧兆翠 甄霈霖
‧友愛南 林健翔
‧友愛北 林明恩
‧翠興 潘智鍵
‧山景 黃丹晴
‧景興 陳有海
‧興澤 曾振興
‧新墟 張可森
‧掃管笏 馬旗
‧三聖 巫堃泰
‧恒福 朱順雅
‧悅湖 黃虹銘
‧兆禧 甄紹南
‧湖景 周啟廉
‧蝴蝶 楊智恒
‧富新 李家偉
‧樂翠 盧俊宇
‧龍門 曾錦榮
‧新景 黃麗嫦
‧良景 王德源
‧田景 梁灝文
‧寶田 蘇嘉雯
‧建生 羅佩麗
‧兆康 陳樹英
‧欣田 賴嘉汶
‧屯門鄉郊 張錦雄
‧富泰 何國豪
‧景峰 何杏梅
元朗區
‧豐年 陳敬倫
‧元朗中心 石景澄
‧鳳翔 麥業成
‧元龍 張秀賢
‧十八鄉中 方浩軒
‧水邊 黎國泳
‧南屏 黃偉賢
‧北朗 鄺俊宇
‧元朗東頭 林廷衞
‧十八鄉北 沈豪傑
‧十八鄉東 李俊威
‧十八鄉西 司徒博文
‧屏山南 梁德明
‧洪福 陳樹暉
‧廈村 鄧家良
‧屏山中 張智陽
‧盛欣 區國權
‧天盛 侯文健
‧天耀 何惠彬
‧慈祐 陳美蓮
‧耀佑 伍軒宏
‧嘉湖南 吳玉英
‧瑞愛 黎寳華
‧瑞華 林進
‧頌華 陳詩雅
‧頌栢 李煒鋒
‧嘉湖北 伍健偉
‧悅恩 康展華
‧晴景 郭文浩
‧富恩 關俊笙
‧逸澤 王頴思
‧天恒 王百羽
‧宏逸 巫啟航
‧屏山北 楊家安
‧錦綉花園 杜嘉倫
‧新田 文富穩
‧錦田 李頌慈
‧八鄉北 鄧鎔耀
‧八鄉南 黎永添
沙田區
‧沙田市中心 衞慶祥
‧瀝源 岑子杰
‧禾輋邨 李志宏
‧第一城 黃文萱
‧愉城 石威廉
‧王屋 黎梓恩
‧沙角 陳兆陽
‧博康 趙柱幫
‧水泉澳 盧德明
‧乙泉 丘文俊
‧秦豐 陳諾恒
‧新田圍 程張迎
‧翠田 許銳宇
‧顯嘉 陳運通
‧下城門 黃浩鋒
‧雲城 張慶樺
‧徑口 吳錦雄
‧田心 曾杰
‧翠嘉 李世鴻
‧大圍 吳定霖
‧松田 黃學禮
‧穗禾 麥梓健
‧火炭 雷啟榮
‧駿馬 周曉嵐
‧海嵐 陳珮明
‧頌安 葉榮
‧錦濤 許立燊
‧馬鞍山市中心 鍾禮謙
‧烏溪沙 李永成
‧利安 麥潤培
‧富龍 曾素麗
‧錦英 丁仕元
‧耀安 冼卓嵐
‧恆安 鄭則文
‧大水坑 容溟舟
‧鞍泰 鄭仲恒
‧愉欣 勞越洲
‧帝怡 林港坤
‧碧湖 陸梓峂
‧廣康 廖栢康
‧廣源 楊思健
北區
‧聯和墟 周錦豪
‧粉嶺市 黃凱盈
‧祥華 陳旭明
‧華都 張浚偉
‧華明 陳惠達
‧欣盛 林淑菁
‧粉嶺南 張正皓
‧盛福 温和達
‧清河 袁浩倫
‧御太 陳梓峯
‧上水鄉郊 侯福達
‧彩園 林子琼
‧石湖墟 林卓廷
‧天平西 郭㙟豐
‧鳳翠 蔣旻正
‧沙打 高維基
‧天平東 劉其烽
‧皇后山 羅庭德
離島區
‧大嶼山 余漢坤
‧滿逸 郭平
‧逸東邨北 方龍飛
‧東涌南 王進洋
‧東涌中 李嘉豪
‧東涌北 徐生雄
‧愉景灣 容詠嫦
‧坪洲及喜靈洲 曾秀好
‧南丫及蒲台 劉舜婷
‧長洲 梁國豪
葵青區
‧葵興 梁志成
‧葵聯 吳劍昇
‧葵盛東邨 周偉雄
‧上大窩口 許祺祥
‧下大窩口 黃炳權
‧葵涌邨南 黃潤達
‧葵涌邨北 梁錦威
‧石蔭 尹兆堅
‧大白田西 郭芙蓉
‧大白田東 劉貴梅
‧安蔭 梁永權
‧石籬北 林紹輝
‧石籬南 梁國華
‧葵芳 梁耀忠
‧興芳 唐皓文
‧華麗 單仲偕
‧荔華 張鈞翹
‧祖堯 蔡雅文
‧荔景 王天仁
‧葵盛西邨 梁靜珊
‧安灝 譚家浚
‧偉盈 冼豪輝
‧青衣邨 王必敏
‧翠怡 黃俊達
‧長青 韓俊賢
‧長康 徐曉杰
‧盛康 梁嘉銘
‧青衣南 郭子健
‧長亨 盧婉婷
‧青發 劉子傑
‧長安 張文龍
大埔區
‧大埔墟 林名溢
‧頌汀 文念志
‧大埔中 區鎮樺
‧大元 區鎮濠
‧富亨 何偉霖
‧怡富 任啟邦
‧富明新 關永業
‧廣福及寶湖 連桷璋
‧宏福 姚鈞豪
‧大埔滘 毛家俊
‧運頭塘 黃兆健
‧新富 胡耀昌
‧林村谷 陳振哲
‧寶雅 周炫瑋
‧太和 陳蔚嘉
‧舊墟及太湖 劉勇威
‧康樂園 姚躍生
‧船灣 蘇達良
‧西貢北 譚爾培
西貢區
‧西貢市中心 梁衍忻
‧白沙灣 何偉航
‧西貢離島 陳嘉琳
‧坑口東 李賢浩
‧坑口西 余浚寧
‧彩健 陳緯烈
‧健明 梁里
‧都善 張展鵬
‧維景 葉子祈
‧海晉 黎煒棠
‧寶怡 謝正楓
‧富君 陸平才
‧澳唐 呂文光
‧尚德 李嘉睿
‧廣明 柯耀林
‧康景 林少忠
‧翠林 蔡明禧
‧寶林 馮君安
‧欣英 鍾錦麟
‧慧茵 秦海城
‧運亨 范國威
‧景林 張偉超
‧厚德 王卓雅
‧富藍 陳耀初
‧德明 鄭仲文
‧南安 周賢明
‧軍寶 黎銘澤
‧環保北 方國珊
‧環保南 張美雄
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