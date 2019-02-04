【區議會選舉結果】九龍各區當選人名單　梁凱晴當選　梁國雄落敗（不斷更新） (07:15)

區議會選舉已於11月24日晚上10時半截止投票。鄭泳舜在南昌北落敗，李慧琼則在土瓜灣北擊敗梁國雄，曾遇襲的梁凱晴亦當選。
九龍各區當選人名單 (截至07:00)
油尖旺區
．尖沙咀西 陳嘉朗
．油麻地南 胡穗珊
．富榮 李偉峰
．旺角西 許德亮
．富柏 余德寶
．奧運 涂𧫴申
．櫻桃 鍾澤暉
．大角咀南 曾自鳴
．大角咀北 李傲然
．大南 李國權
．旺角北 蕭德健
．旺角東 林兆彬
．旺角南 朱江瑋
．油麻地北 林健文
．佐敦南 陳梓維
．尖沙咀中 賀卓軒
深水埗區
．長沙灣 李文浩
．南昌東 何啟明
．南昌南 李庭豐
．南昌中 劉佩玉
．南昌西 衞煥南
．麗閣 李炯
．碧匯 鄒穎恒
．荔枝角中 袁海文
．美孚中 伍月蘭
．美孚北 李俊晞
．元州 利瀚庭
．李鄭屋 江貴生
．龍坪及上白田 吳美
．下白田 甄啟榮
．又一村 劉偉聰
．南山、大坑東及大坑西 譚國僑
九龍城區
．馬坑涌 黎廣偉
．土瓜灣北 李慧琼
．太子 黃國桐
．九龍塘 何顯明
．啓德北 梁婉婷
．啟德中及南 張景勛
．愛民 麥瑞淇
黃大仙區
．龍翠 莊鼎威
．鳳凰 鄧惠强
．鳳德 張嘉宜
．東頭 温子衆
．橫頭磡 劉珈汶
．正愛 岑宇軒
．慈雲東 莫綺霞
．瓊富 莫嘉嫻
．彩雲南 沈運華
．彩雲西 陳利成
．池彩 胡志健
觀塘區
．麗晶 BUX SHEIK ANTHONY(畢東尼)
．觀塘安泰 林瑋
．廣德 柯創盛
．平田 陳易舜
．栢雅 陳汶堅
．麗港城 李煒林
．雙順 符碧珍
．景田 王嘉盈
．翠屏 洪駿軒
．寶樂 鄭景陽
．月華 梁凱晴
．康樂 陳嘉言
．定安 黃啟明
．淘大 李軍澤
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