【區議會選舉結果】九龍各區當選人名單　梁凱晴當選　梁國雄落敗 (12:53)

區議會選舉已於11月24日晚上10時半截止投票。鄭泳舜在南昌北落敗，李慧琼則在土瓜灣北擊敗梁國雄，曾遇襲的梁凱晴亦當選。
九龍各區當選人名單
油尖旺區
．尖沙嘴西 陳嘉朗
．九龍站 孔昭華
．佐敦西 朱慧芳
．油麻地南 胡穗珊
．富榮 李偉峰
．旺角西 許德亮
．富柏 余德寶
．奧運 涂𧫴申
．櫻桃 鍾澤暉
．大角嘴南 曾自鳴
．大角嘴北 李傲然
．大南 李國權
．旺角北 蕭德健
．旺角東 林兆彬
．旺角南 朱江瑋
．油麻地北 林健文
．尖東及京士柏 朱子洛
．佐敦北 何富榮
．佐敦南 陳梓維
．尖沙嘴中 賀卓軒
深水埗區
．寶麗 麥偉明
．長沙灣 李文浩
．南昌北 劉家衡
．石硤尾 冼錦豪
．南昌東 何啟明
．南昌南 李庭豐
．南昌中 劉佩玉
．南昌西 衞煥南
．富昌 黃傑朗
．麗閣 李炯
．幸福 徐溢軒
．碧匯 鄒穎恒
．荔枝角中 袁海文
．荔枝角南 楊彧
．美孚南 周琬雯
．美孚中 伍月蘭
．美孚北 李俊晞
．荔枝角北 覃德誠
．元州 利瀚庭
．蘇屋 何坤洲
．李鄭屋 江貴生
．龍坪及上白田 吳美
．下白田 甄啟榮
．又一村 劉偉聰
．南山、大坑東及大坑西 譚國僑
九龍城區
．馬頭圍 曾健超
．宋皇臺 楊振宇
．馬坑涌 黎廣偉
．馬頭角 馬希鵬
．樂民 楊永杰
．常樂 黃永傑
．何文田 馮文韜
．嘉道理 蕭亮聲
．太子 黃國桐
．九龍塘 何顯明
．龍城 吳寶強
．啟德北 梁婉婷
．啟德東 何華漢
．啟德中及南 張景勛
．海心 潘國華
．土瓜灣北 李慧琼
．土瓜灣南 李軒朗
．鶴園海逸 郭天立
．黃埔東 關家倫
．黃埔西 鄺葆賢
．紅磡灣 任國棟
．紅磡 林德成
．家維 周熙雯
．愛民 麥瑞淇
．愛俊 左滙雄
黃大仙區
．龍趣 莊鼎威
．龍下 郭秀英
．龍上 陳俊裕
．鳳凰 鄧惠强
．鳳德 張嘉宜
．龍星 譚香文
．新蒲崗 陳啟淳
．東頭 温子衆
．東美 施德來
．樂富 梁銘康
．橫頭磡 劉珈汶
．天強 鄭文杰
．翠竹及鵬程 尤漢邦
．竹園南 許錦成
．竹園北 鄭梓健
．慈雲西 張茂清
．正愛 岑宇軒
．正安 黃逸旭
．慈雲東 莫綺霞
．瓊富 莫嘉嫻
．彩雲東 廖成利
．彩雲南 沈運華
．彩雲西 陳利成
．池彩 胡志健
．彩虹 莫灝哲
觀塘區
．觀塘中心 梁翊婷
．九龍灣 潘任惠珍
．啟業 尹家謙
．麗晶 BUX SHEIK ANTHONY(畢東尼)
．坪石 黎寶桂
．彩德 譚肇卓
．佐敦谷 顏汶羽
．順天 莫建成
．雙順 符碧珍
．安利 蔡澤鴻
．觀塘安泰 林瑋
．秀茂坪北 鄧威文
．秀茂坪中 張培剛
．安達 許有為
．秀茂坪南 陳耀雄
．寶達 馮家龍
．廣德 柯創盛
．興田 葉梓傑
．藍田 簡銘東
．平田 陳易舜
．栢雅 陳汶堅
．俊翔 謝淑珍
．油塘東 龔振祺
．油翠 龐智笙
．油麗 王偉麟
．油塘西 呂東孩
．麗港城 李煒林
．景田 王嘉盈
．翠屏 洪駿軒
．曉麗 張敏峯
．寶樂 鄭景陽
．月華 梁凱晴
．協康 李嘉達
．樂華南 蘇冠聰
．樂華北 黃子健
．康樂 陳嘉言
．定安 黃啟明
．牛頭角上邨 梁騰丰
．牛頭角下邨 李詠珊
．淘大 李軍澤
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