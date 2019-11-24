【區議會選舉】多區票站大批市民等「監票」 (23:50)

11月25日報道：市民看點票 促確認有否外來票箱

【23:42】天水圍天恒選區於晚上11時34分準備開始點票，近300人入票站內觀看點票，絕大多數為年輕人。同區候選人包括王百羽、陳嘉進、陳志成均有到場監票，惟工聯會勞工界立法會議員、原區區議員陸頌雄沒有現身。據票站張貼的告示，天恒選區13951名選民，有9834人投票，投票率達七成。

【23:32】於中西區堅摩票站外，晚上約11時有選舉事務處職員手持印有「選舉事務處」箱子，亦有警察在場，大批到場監票的市民阻止箱子進入票站內。一名票站主任稱，該票站有樓梯，不方便輪椅人士進內投票，有關選民可轉往另一票站投票，經與選舉委員會及相關票站確認後，確認有兩票在箱內。

現場有市民質疑有違程序公義，該名票站主任稱今早已知悉有兩張選票轉往其他票站，故晚上收回有關選票。

【23:30】在屯門樂翠選區，晚上約11時在票站外有30至40名市民排隊等入內監票。有街坊不滿有警方運送票箱入內，質疑「造票」，大批人在門外叫囂及要求入內，現場職員指該票箱是由懲教署運來的特別票箱。

【22:55】工聯會立法會議員麥美娟所屬的葵青偉盈選區，在仁濟醫院趙曾學韞小學的票站外，有逾70名市民排隊等候進入點票站觀看點名，惟該票站只有12個公眾名額可入內觀看點票。票站職員稱會視乎情況或能安排更多市民入內。

由於只有排頭12名的市民能進入票站觀看點票，有其他排隊的市民在票站外鼓譟，一度與票站職員理論。票站職員其後拉起票站布簾，讓市民在站外觀看點票。

【22:30】在沙田第一城浸信會呂明才小學票站外，約10時半有近百人等入票站監票。

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