【區議會選舉】何君堯：問我有冇信心連任是低能問題　對手民主黨盧俊宇：選情告急 (16:40)

下午3時半起何君堯團隊在美樂一座地下拉票，一行人站在行人路，被街坊質疑阻路，團隊事後走入屋苑範圍，大批居民包圍指罵何君堯團隊闖入私人範圍，雙方擾攘5分鐘後散去。

民主黨候選人盧俊宇最初稱對選情「審慎樂觀」，期望高投票率有助泛民選情，但其團隊下午起播放何俊仁拉票宣傳錄音，稱盧選情告急，希望大家投票，盧俊宇亦改稱選情告急。對於何君堯批評民主黨沒與「暴力」割席，盧俊宇說市民均關注警方濫暴問題，又認為何君堯至今仍未釐清他與721元朗白衣人的關係，應自我檢討。

同區另一名報稱獨立的候選人蔣靖雯是3人中未提「告急」的參選人，她說投票率高代表市民政治參與意識高，認為是好事。其團隊由穿著黑衫的年輕人助選，並高舉黃底黑字，寫有「踢走何妖 追究警暴」的標語。對於被指參選以至其宣傳單張和口號均被質疑是為𠝹走民主派候選人的選票，蔣回應稱，要尊重民主制度，不能阻止任何人參選，「冇話邊個𠝹邊個票」，又認為自己是建制及民主之外的第三條新出路。

另外，何君堯今早於屯門美樂花園外拉票時，有多名戴上墨鏡的男子保護。英國保守黨人權委員會委員Luke de Pulford今日下午在Twitter表示：「在觀察選舉時，我抽時間親自告訴何君堯，我有份撤銷他的英國安格里亞魯斯金大學榮譽博士學位」。何君堯早前被英國安格里亞魯斯金大學撤銷榮譽法學博士學位。

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