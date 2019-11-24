【區議會選舉】跑馬地候選人義工街頭被打輕傷 (17:01)

有人拍到事發一刻的情况，片段顯示，當時兩名男義工於跑馬地街頭為張嘉莉拉票，其中一人手持宣傳紙牌，其間一名身穿紅黑格子恤衫、操英語的男子舉着手機走近義工拍攝，反覆詢問：「Who hire you？」、「你唔係呢個team請你嚟」，義工表示自己並非受僱，只是義工。男子則稱，該義工不屬於張嘉莉團隊，不停要求對方證明其與張嘉莉團隊的關係。義工重申自己沒有受僱，又着男子如有疑問可向張嘉莉查詢。

及後，男子突然要求其中一名義工停止拍攝，手持宣傳紙牌的義工則着他「繼續拍攝」，未幾，男子突然揮拳擊向持宣傳牌義工的臉頰，然後逃去。警方接報到場調查，遇襲義工表示毋須警員協助，警方將案件列作糾紛處理。

記者事後重返現場，遇襲義工已離開。有同一團隊義工表示，事主沒有表面傷勢，不打算追究，又稱事件只是誤會；為免影響選舉工作，事後團隊沒有報警，相信是街坊見狀代為報案。

跑馬地3名候選人為報稱藝術策劃人的張嘉莉、「2047香港監察」的陳詠霞及報稱行政董事的吳澤森。

區議會選舉 相關報道：

投票率・不斷更新

各區投票・不斷更新

馮驊：選管會暫接獲744宗投訴 主要有關選舉廣告

林卓廷對選情有隱憂 何君堯屯門拉票多人保護

林鄭月娥︰區選順利進行助回復平靜 董建華：以投票換取香港更好未來

今區選警全員戒備 料衝突風險低 過去一周事件礙選情 馬嶽：與投票可「分開睇」

候選人：氣氛「外冷內熱」 料投票率高