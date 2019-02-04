【區議會選舉】陳家珮：恐選民憂混亂不出來　黃之鋒：海怡西選情「五五波」 (16:00)

參選南區海怡西選區的新民黨陳家珮今日（24日）下午1時半已宣布告急，她表示今晨投票率高，屬意料之內，惟很多支持者稱中午前會投票，部分街坊因擔憂混亂，不敢外出投票，「怕好多選民唔出嚟」。她說中產區較着重私隱，以往較少致電聯絡拉票，今日改變策略，主動「打多啲電話」。被問到如何研判自己勝算，她說目前難以評估，以往區選多數是比拼政綱，惟目前社區無可避免地政治化。不過她認為自己優勢是熟悉社區，認為選民會選出服務社區的候選人，「我對選民有信心」。
林浩波：關鍵要有更多年輕人投票
另一民主派候選人林浩波認為，高投票率對民主派是好事，亦反映不少市民對政府不滿，才走出來投票。不過他說，目前仍審慎樂觀，認為關鍵是要有更多年輕選民投票，「每一張票都好重要」。他形容今次是「uphill battle」（逆境戰），非常有挑戰性。他認為自己的專業人士背景，與海怡背景非常似，會更了解專業人士的需要。
原本出選海怡西選區但被DQ的香港眾志秘書長黃之鋒，今日為林浩波站台。他表示，不能因為高投票率而掉以輕心。他認為陳家珮作為現任區選員，在中午已告急，實屬罕見，相信她明顯有壓力。他認為今次勝算較上屆大，形容目前海怡西選情是「五五波」。
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