【區議會選舉】陳家珮：恐選民憂混亂不出來　黃之鋒：海怡西選情「五五波」 (16:00)

林浩波：關鍵要有更多年輕人投票

另一民主派候選人林浩波認為，高投票率對民主派是好事，亦反映不少市民對政府不滿，才走出來投票。不過他說，目前仍審慎樂觀，認為關鍵是要有更多年輕選民投票，「每一張票都好重要」。他形容今次是「uphill battle」（逆境戰），非常有挑戰性。他認為自己的專業人士背景，與海怡背景非常似，會更了解專業人士的需要。

原本出選海怡西選區但被DQ的香港眾志秘書長黃之鋒，今日為林浩波站台。他表示，不能因為高投票率而掉以輕心。他認為陳家珮作為現任區選員，在中午已告急，實屬罕見，相信她明顯有壓力。他認為今次勝算較上屆大，形容目前海怡西選情是「五五波」。

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