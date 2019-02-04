【區議會選舉】李柱銘︰投票率高不等於議席籲勿掉以輕心　葛珮帆斥有年輕人重複排隊圖阻長者投票 (15:18)

民主黨創黨主席李柱銘表示，早上投票率雖然高，但勿以為這樣民主派就會贏，不應掉以輕心。民建聯立法會議員葛珮帆稱，接獲年長選民投訴等候逾一小時仍未能投票，批評有人用「用旁門左道、卑鄙下流手段阻人投票」，促政府採取緊急措施，讓長者優先投票，確保選舉公平公正。

民主黨元老李柱銘和楊森今日走訪中西區多個選區為各民主黨和素人候選人拉票。李柱銘說，早上投票率高，不要以為民主派就贏，因為可以是對手也有發功，「兩邊都激烈，左仔都驚」，不應掉以輕心。至於選舉氣氛是可否超越2003年，他說千萬不要以為氣氛等於議席，說民主派會大勝是言之過早，「上晝投票率高，但你點知下午係點呢？夜晚係點呢？」，所以除自己要投票外，亦要呼籲親友投票。

至於理大事件、堵路等會否對民主派選情不利，李柱銘認為政府遲遲不清理隧道，正是想市民覺得煩，誇大事情、拖長事件，目的想令市民認為民主派不值支持，呼籲市民不要中計。

楊森分析，南區民主派有機會過半，若中西區投票率高，民主派亦有機會過半。他表示，現時投票氣氛比2003年「好好多」，形容「從未見過咁嘅現象」，認為市民想充分參與，向政府傳達信息，施政不能只聽北京。他說，港人整體上理智，他有信心今日選舉能順利完成。

對於有學者認為民主派難在區議會取得過半議席，楊森說「通常係啱」，但今屆多了30多萬選民，大部分是支持泛民的候選人，若投票率又超高至過5成、近6成，可以蓋過建制派鐵票，可以推翻過去說法。

民建聯立法會議員葛珮帆在facebook發文，稱多區票站大排長龍，接獲有市民投訴「有年青人排完又排，又有人扮找不到身分證拖延排隊時間，企圖阻礙老人家及其他市民投票」，很多長者投訴排了一個小時仍未能投票。她批評這是「用旁門左道、卑鄙下流手段阻人投票」，完全不尊重選舉。促請政府採取緊急措施，讓長者可優先投票，以及確保選舉公平公正。

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