【區議會選舉】馮驊：選管會暫接獲3638宗投訴　阻礙他人投票屬選舉舞弊 (17:57)

對於有指有人在票站重複排隊，阻礙其他人投票，馮驊稱故意阻礙他人投票屬選舉舞弊，性質嚴重，如有切實證據會有執法行動。若是影響選舉公平，候選人或選民都可提出選舉呈請，如獲法庭接納，法庭可宣告該區當選者並非妥為選出，有權取消選舉結果。

對於有選民投訴稱身分證疑似被盜用，他表示這些個案的實際情況需先經調查。

馮驊又稱，2015年共有146.8萬名選民投票，花約6小時點票，而今屆目前投票人數已超此數，故此估計點票時間會比上屆長。

【12:47】選舉管理委員會主席馮驊今早（24日）巡視馬頭涌官立小學票站後會見記者。他表示，截至早上9時，選管會共接獲744宗涉及今屆選舉的投訴，主要是有關選舉廣告，佔了387宗；其他是有關拉票活動、投票安排或傳媒報道。

馮驊指出，今早不少票站出現人龍，票站內會按選民的身分證號碼字母分流，是一貫做法。他強調所有選民必須排隊入票站，呼籲選民耐心等候。

他又稱，投票時間是15小時，若有延誤會補回時間。如市民在投票時間結束前已在票站排隊，都有權投票。點票會在整個選區的投票結束後才開始。

他表示，今次備有足夠票箱供投票之用，2004年立法會選舉出現票箱不足，是因立法會的選票較大張，因摺疊問題令不少票箱未能放滿，而區議會選票相對較小，相信不會有問題。

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