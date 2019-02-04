【區議會選舉・短片】土瓜灣北選區對決　長毛梁國雄「狙擊」李慧琼　尹兆堅：選情嚴峻 (21:35)

【21:35】在葵青葵芳選區連任多屆的街工立法會議員梁耀忠表示，投票率是歷史新高，希望未投票的選民把握最後一小時踴躍投票，讓政府明白選民想表達的意願。

對於選情，梁耀忠表示，整體來說樂觀，他相信自己在地區工作成績有目共睹，未來會繼續加強處理區內鼠患。該區另外兩名候選人為民建聯林映惠及未有報稱政治聯繫的曾子麟。

另外，葵青石蔭選區候選人、民主黨立法會議員尹兆堅表示，目前選情極之嚴峻，其選區的投票率一直大落後。他表示，有選民反映票站內外一直有不少操普通話口音的市民流連，他懷疑上屆種票問題依然嚴重，在「中央」選舉機器下，建制鐵票盡出，令他選情告急。尹兆堅的對手是民建聯李世隆。

【20:40】因反修例示威組成的「動元十八」，派出政治素人挑戰鄉事派選區，其中十八鄉西選區司徒博文對手包括梁福元、陳有鴻，他稱今日投票率甚高，街坊有感原區區議員經常不見人，希望有新血做實事改變民生，特別是改善交通配套。他稱，留意到有鄉事派成員在票站門口記錄，估計對手有相當多的鐵票。

十八鄉中選區方浩軒主要對手為梁福元兒子梁明堅、周葉銘，方認為投票率達七成才算樂觀，估計票源來自新式屋苑居民，原居民較拒外人於門外。

【20:00】「屯門十兄弟」其中一名素人、新墟選區侯選人張可森今晚6時許，改到其他選區為其他素人拉票。他表示因新墟選區投票率已近59%，對選情較樂觀，「有信心選民希望想見到新人新氣象」。新墟選區另一侯選人是古漢強。

【19:30】沙田第一城選區至晚上6時半，已有7202人投票，投票率達73.9%。今屆此區由公民黨黃文萱，挑戰爭取連任的新民黨黃嘉榮。

黃嘉榮稱，沒預料投票率如此高，當中有不少市民過往沒投票，認為持續多月的社會運動下，不少人心中早已有一把尺。黃文萱稱，對選情不會太樂觀，有民調指出本港民意兩極化，未到最後不知勝算。

【19:15】民主黨「超區」立法會議員、元朗北朗選區候選人鄺俊宇約晚上6時在朗屏邨拉票，他稱元朗區投票率較低，現時選情緊張，呼籲選民踴躍投票，「面對精密、龐大的配票機器，一票都不能少」。

被問及會否擔心落選不能參選立法會「超區」，鄺俊宇說暫未想過立法會選舉，但無論今次區選結果如何，他會用盡方法要求徹查元朗7月21日事件。同區候選人包括民建聯譚煒霖。截至晚上6時半，北朗選區投票率約54%。

【18:27】曾被時任警司朱經緯棍打、報稱獨立民主派的鄭仲恒參選沙田鞍泰選區。他說難以評估選情，又稱對手在地區工作一段時間，自己作為新人是有難度，但希望盡力為街坊服務，得到大家支持。鄭仲恒相信，高投票率對泛民有利，希望更多人出來投票。

爭取連任的民建聯招文亮說，自己信心「一半一半」。他估計，高投票率因近日社會事件，牽動市民情緒，希望以選票表達意見。

鄭仲恒和招文亮同樣宣布選情告急。同區候選人還有報稱獨立民主派的湯子霈。

【17:12】九龍城土瓜灣北選區候選人、民建聯主席李慧琼原定下午5時見記者，但對手、社民連立法會前議員「長毛」梁國雄預早到場「狙擊」，指李慧琼是「送中」立法的始作俑者，要求她立即道歉。

李慧琼受訪時回應，說選舉是公平的，對背後的騷擾行為感到極之憤怒。她其後在助選團和義工的護送下離場。

【16:47】東區城市花園選區，多年來由許清安任區議員，上屆他亦自動當選，今屆則有政治素人仇栩欣及報稱獨立的樊熙泰夾擊。許清安表示，對自己連任有信心，因為過往多年地區工作，已累積很多支持，「不是靠政治氣氛，是靠實幹工作」。他稱自己完全無告急。

仇栩欣表示，會以平常心面對選情，今次區選是市民表達立場取態的機會，也會影響香港爭取民主。她說，自己票源廣，除了相同政治立場的人，也有長者、福建人、年輕人等。

【16:40】元朗721事件，案發地點元朗西鐵站附近的元龍選區，為原區區議員、經民聯王威信，以及報稱獨立的中文大學前學生會長張秀賢之爭，同區候選人還有周樂寧。張秀賢表示，721事件令該區市民擔驚受怕、擔心生命受威脅，今次很多人出來投票，都希望有人「代佢出頭」追究事件，他說如果當選，一定要求追究事件。

張秀賢稱，現時選情嚴峻，此區投票率「跑輸大市」，今早排隊人龍包圍學校一個圈，但處理進度十分緩慢；王威信稱，基於他的建制派背景，估計選情「一半一半」，相信選民會看到他以往的地區工作。被問及市民不相信警察「自己人查自己人」，他表示，的確有選民反映此方面顧慮，惟監警會制度成立多年，現時未能證監警會無能力調查。

【16:38】今屆東區和富選區有3人出戰，政治素人陳嘉陽及保障民生建設聯盟林斯嵐，挑戰競逐連任的工聯會區議員郭偉強。陳嘉陽希望能吸納到想改變社區的人選票，扭轉地區議會的形勢及政治風氣。

郭偉強則於今午1時許宣布告急，他說因為目前社會氣氛，難以評估勝算，也承認反修例運動對選情有影響，「告急的不只是議席，是香港能否集中止暴制亂的聲音」，呼籲更多市民投票表態。

【16:20】為沙田第一城選區候選人黃文萱拉票的公民黨黨魁楊岳橋表示，今日投票率比以往高，惟「保皇黨」不斷動員鐵票，他呼籲選民不要因票站大排長龍而掉以輕心，必須運用手中一票向「暴政」說「不」。黃文萱說，第一城的投票率雖然領前，但未許過分樂觀，呼籲未投票的第一城居民盡快投票。同區另一候選人為新民黨黃嘉榮。

【16:06】曾遇襲的政治素人梁凱晴為觀塘月華選區候選人，她說遇襲後確有更多人為自己打氣，但近日社會仍有多場衝突，有老街坊今日向她表示，不理解示威者為何要堵路，「呢排太亂，我哋想選番啲舊人」，她有嘗試解釋但無辦法。她於今周已派出告急單張，雖然認為高投票率對民主派有好的影響，但擔心區內老人家較多，暫對結果持悲觀心態。同區另一候選人、報稱獨立的徐海山則表示不接受訪問。

【15:39】工聯會立法會議員何啟明今屆參選觀塘栢雅選區，今日邀來榮譽會長陳婉嫻站台。何啟明說，今年選民情緒激動，但能理解，他昨晚已告急，指有人聲勢浩大，故他希望有更多支持他的人能投票，但因過去從未見過如此高的投票率，難以估計選情。

同區另外兩名民主派候選人，包括陳宇明及民主黨陳汶堅。陳汶堅對今日的高投票率非常感動，說有人願意排隊1小時投他一票，「香港人要贏返一次」。

【15:26】葵青石蔭選區候選人、民主黨立法會議員尹兆堅表示，區內雖有很多選民排隊欲投票，惟投票率卻甚低，較整體低約10個百分點，他認為是票站處理問題，早期亦未見有效措施疏導選民，年輕選民排隊出現「瓶頸」，排隊時間長，他呼籲市民耐心等候，勿因排隊時間長就影響投票意向，強調人民意向有需要彰顯。

尹兆堅對手、民建聯李世隆亦稱，街坊反映票站多人、分流安排較差，憂慮或令選民卻步，相信不少市民是「首投族」，希望出來投票發聲，用手中一票改變社會撕裂。但他說「好擔心」反修例風波影響其選情，故昨日已開始告急，認為將政治帶入社區並不健康。

【15:02】中西區西環選區，港大學生彭家浩挑戰爭取連任的行會成員、民建聯張國鈞。張國鈞表示，早上10時多已宣布告急，因為見到票站早上排隊的人龍多、投票率高，並催促支持者出來投票，現時仍難評估選情。他今早有穿上防刀割背心拉票，亦有「大隻啲」的義工在附近。

彭家浩於下午兩時多告急，他說，不清楚自己選情，但張國鈞作為立法會、區議會、行會「三料議員」，是「難打」的對手。他表示，難說反修例運動幫到泛民候選人「瞓喺度都贏」，因為區議會不如立會選舉般政治掛帥。雖然中西區較其他區，年輕選民增長不夠多，但上屆民主黨在此區的候選人也得1898票，與張國鈞相差113票，他認為不代表中年人不支持民主派。同區另一名候選人為黃美𡖖。

【14:48】沙田瀝源選區，立法會議員陳志全、社民連黃浩銘為候選人社民連岑子杰拉票，並於區內呼籲街坊投票。岑子杰認為，今次選舉與過往不一樣，今次是全民表態機會，為香港過去的事作裁判，為香港未來投票，他對港人有信心。同區另一候選人為公民力量黃宇翰。

【14:40】競逐連任深水埗南昌北選區議席的民建聯立法會議員鄭泳舜到港鐵深水埗站拉票，同區的公民黨候選人劉家衡的助選團則在旁高叫「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」等口號。鄭泳舜表示，雙方陣營於早上均動員自己的支持者去投票，因而推高投票率，但現階段難料勝負。同區另一候選人為王曉聖。

【12:31】中西區堅尼地城一帶早上有多輛警車駐守，並有約6人一隊、身穿防暴裝備的警員在投票站附近街道巡邏。其中在中西區堅摩選區爭取連任的民建聯副主席陳學鋒上屆以1859票當選，他說不會評論今屆勝算，因為現時變數太大。

陳學鋒今日被自稱民主派候選人黃健菁的男支持者狙擊，在街站被問知否二噁英的來源，陳說是燒路障和垃圾後被罵。陳學鋒的助選團想勸喻該男子離開，陳則稱讓他繼續。該男子之後又阻擋貼有陳學鋒海報的車輛，批評其助選團在禁止拉票區展示廣告。

在中環爭取連任的民主黨許智峯跨區到堅摩為黃健菁拉票。黃健菁表示，信心「一半半」，但今年有反修例，令多些人關注區議會選舉。至於會否擔心被政治立場不明的對手林雪迎「𠝹票」，她指林雪迎是「空降」，不熟悉該區，估計分票應該不多。堅摩選區的候選人分別為陳學鋒、黃健菁及林雪迎。

【12:44】其中於北區石湖墟選區，候選人民主黨林卓廷及無黨派梁金成早上於上水同一條天橋拉票。

林卓廷表示，於選舉前被大規模匿名抹黑，他已作澄清。被問到如何看選情，他說有隱憂，又稱目前選舉秩序順利，呼籲市民出來投票，集中票源。

梁金成表示，過往擺街站時收到街坊反應，稱看到他過往的地區工作，自己感開心。他又說，出來參選有一定信心，但暫未知下午情況。同區候選人尚有新民黨孔永業。

在屯門樂翠選區競逐連任的何君堯，今早於屯門美樂花園外拉票，有多名戴上墨鏡的男子保護。

英國保守黨人權委員會委員Luke de Pulford今日下午在Twitter表示：「在觀察選舉時，我抽時間親自告訴何君堯，我有份撤銷他的英國安格里亞魯斯金大學榮譽博士學位」。何君堯早前被英國安格里亞魯斯金大學撤銷榮譽法學博士學位。

同區候選人包括盧俊宇及蔣靖雯。

民建聯主席李慧琼在土瓜灣北選區與社民連梁國雄對決，李慧琼今早在天橋下拉票。

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