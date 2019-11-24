【區議會選舉】岑子杰籲投票全民表態　何君堯屯門拉票多人保護 (15:02)

【15:02】中西區西環選區，港大學生彭家浩挑戰爭取連任的行會成員、民建聯張國鈞。張國鈞表示，早上10時多已宣布告急，因為見到票站早上排隊的人龍多、投票率高，並催促支持者出來投票，現時仍難評估選情。他今早有穿上防刀割背心拉票，亦有「大隻啲」的義工在附近。

彭家浩於下午兩時多告急，他說，不清楚自己選情，但張國鈞作為立法會、區議會、行會「三料議員」，是「難打」的對手。他表示，難說反修例運動幫到泛民候選人「瞓喺度都贏」，因為區議會不如立會選舉般政治掛帥。雖然中西區較其他區，年輕選民增長不夠多，但上屆民主黨在此區的候選人也得1898票，與張國鈞相差113票，他認為不代表中年人不支持民主派。同區另一名候選人為黃美𡖖。

【14:48】沙田瀝源選區，立法會議員陳志全、社民連黃浩銘為候選人社民連岑子杰拉票，並於區內呼籲街坊投票。岑子杰認為，今次選舉與過往不一樣，今次是全民表態機會，為香港過去的事作裁判，為香港未來投票，他對港人有信心。同區另一候選人為公民力量黃宇翰。

【14:40】競逐連任深水埗南昌北選區議席的民建聯立法會議員鄭泳舜到港鐵深水埗站拉票，同區的公民黨候選人劉家衡的助選團則在旁高叫「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」等口號。鄭泳舜表示，雙方陣營於早上均動員自己的支持者去投票，因而推高投票率，但現階段難料勝負。同區另一候選人為王曉聖。

【12:31】中西區堅尼地城一帶早上有多輛警車駐守，並有約6人一隊、身穿防暴裝備的警員在投票站附近街道巡邏。其中在中西區堅摩選區爭取連任的民建聯副主席陳學鋒上屆以1859票當選，他說不會評論今屆勝算，因為現時變數太大。

陳學鋒今日被自稱民主派候選人黃健菁的男支持者狙擊，在街站被問知否二噁英的來源，陳說是燒路障和垃圾後被罵。陳學鋒的助選團想勸喻該男子離開，陳則稱讓他繼續。該男子之後又阻擋貼有陳學鋒海報的車輛，批評其助選團在禁止拉票區展示廣告。

在中環爭取連任的民主黨許智峯跨區到堅摩為黃健菁拉票。黃健菁表示，信心「一半半」，但今年有反修例，令多些人關注區議會選舉。至於會否擔心被政治立場不明的對手林雪迎「𠝹票」，她指林雪迎是「空降」，不熟悉該區，估計分票應該不多。堅摩選區的候選人分別為陳學鋒、黃健菁及林雪迎。

【12:44】其中於北區石湖墟選區，候選人民主黨林卓廷及無黨派梁金成早上於上水同一條天橋拉票。

林卓廷表示，於選舉前被大規模匿名抹黑，他已作澄清。被問到如何看選情，他說有隱憂，又稱目前選舉秩序順利，呼籲市民出來投票，集中票源。

梁金成表示，過往擺街站時收到街坊反應，稱看到他過往的地區工作，自己感開心。他又說，出來參選有一定信心，但暫未知下午情況。同區候選人尚有新民黨孔永業。

在屯門樂翠選區競逐連任的何君堯，今早於屯門美樂花園外拉票，有多名戴上墨鏡的男子保護。

英國保守黨人權委員會委員Luke de Pulford今日下午在Twitter表示：「在觀察選舉時，我抽時間親自告訴何君堯，我有份撤銷他的英國安格里亞魯斯金大學榮譽博士學位」。何君堯早前被英國安格里亞魯斯金大學撤銷榮譽法學博士學位。

同區候選人包括盧俊宇及蔣靖雯。

民建聯主席李慧琼在土瓜灣北選區與社民連梁國雄對決，李慧琼今早在天橋下拉票。

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