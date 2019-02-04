【1124．理大】劉夢熊凌晨陪同一留守者離開　校園餐廳疑炸爐未關冒煙 (10:31)

前全國政協劉夢熊今日（24日）凌晨再陪同一名留守者離開，劉稱該人為一名理大三年級學生，登記後被押上警車帶走。有到理大協助的急救員稱校園們仍最少有5人留守，當中兩人疑開始出現精神錯亂。凌晨未再見有留守者在校園內走動，但清晨5時校內一間餐廳冒出白煙及燒焦味，相信有人使用炸爐後未有關上。

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前全國政協劉夢熊昨晚8時許抵達理大校園，曾在校園內嘗試尋找留守人士。至凌晨12時許，劉夢熊陪同一名男留守者離開校園前往尖東救護站登記資料，二人離開時一直緊拖着對方，最後男子被押上警車帶走。

劉夢熊之後表示，昨晚曾前往校內多座大樓尋找留守示威者，終在V座發現該男子。據他所稱，男子20歲，為理工大學三年級學生，接觸時無對抗情緒，但懷疑因受困多日感到「沮喪」及「渾渾噩噩」，又指他個性或相對離群，所以一直未有離開。劉又稱在V座一部電腦發現疑有留守者留下「多謝」、「我愛你」等字句，懷疑V座仍有3人留守，凌晨曾向警方提出要求再入校園尋人，但最後遭拒絕後離去。

有跟隨劉夢熊或其他社工、傳道人協助留守者的義務急救員，離開理大時向傳媒稱，相信仍有最少5名示威者在校內留守。當中有兩人開始出現懷疑精神錯亂情況，疑產生幻覺及語無倫次，已無法正常溝通；另外亦有一名留守者發燒及咳嗽，但拒絕離開校園。

凌晨時分校園內再不見有留守者活動，但警方3時許曾以閃動強光射向在F座對開守候及休息的記者；本報記者經正門樓梯前往洗手間時，即使停步及已舉起身上記者證，仍被警員以強光照射超過兩分鐘。另外，H座對開一間餐廳清晨5時許傳出燒焦氣味，並冒出白煙，傳媒入內了解時發現廚房一個炸爐未有關上，幸最後未有起火。

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