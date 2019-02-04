【區議會選舉】截至12時30分累積投票率30.98%　為上屆同時段近兩倍　逾128萬人已投票（不斷更新） (13:28)

2019年區議會選舉今日（24日）上午7時30分開始投票。截至中午12時30分，累積投票率為30.98%，遠高於上屆（2015年）同時段的14.48%，升幅為1.1倍；累積投票人數為1,280,584人，較上屆多1.8倍，上屆同時段則為452,077人。
截至中午12時30分，香港島以南區的累積投票率最高，有31.56%（47,965人）。九龍以九龍城投票率最高，有33.15%（66,925人）。新界以沙田最高，有33.13%（139,094人）。
2019年區議會選舉 累積投票率：
時間（截至）／累積投票人數／累積投票率
08:30 157,889人 3.82% （2015年同時段：1.28%）
09:30 430,446人 10.41% （2015年同時段：3.85%）
10:30 720,455人 17.43% （2015年同時段：6.79%）
11:30 1,007,100人 24.37% （2015年同時段：10.89%）
12:30 1,280,584人 30.98% （2015年同時段：14.48%）
區議會選舉‧專輯：link.mingpao.com/61330.htm
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