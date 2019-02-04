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【區議會選舉】截至12時30分累積投票率30.98%　為上屆同時段近兩倍　逾128萬人已投票（不斷更新） (13:28)

2019年區議會選舉今日（24日）上午7時30分開始投票。截至中午12時30分，累積投票率為30.98%，遠高於上屆（2015年）同時段的14.48%，升幅為1.1倍；累積投票人數為1,280,584人，較上屆多1.8倍，上屆同時段則為452,077人。

截至中午12時30分，香港島以南區的累積投票率最高，有31.56%（47,965人）。九龍以九龍城投票率最高，有33.15%（66,925人）。新界以沙田最高，有33.13%（139,094人）。

2019年區議會選舉 累積投票率：

時間（截至）／累積投票人數／累積投票率

08:30　157,889人　3.82%　（2015年同時段：1.28%）

09:30　430,446人　10.41%　（2015年同時段：3.85%）

10:30　720,455人　17.43%　（2015年同時段：6.79%）

11:30　1,007,100人　24.37%　（2015年同時段：10.89%）

12:30　1,280,584人　30.98%　（2015年同時段：14.48%）

區議會選舉‧專輯：link.mingpao.com/61330.htm

 

 

──2015年 ──2019年

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