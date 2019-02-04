【區議會選舉】截至10時30分累積投票率17.43%　較上屆多50萬人（不斷更新） (11:32)

2019年區議會選舉今日（24日）上午7時30分開始投票。截至上午10時30分，累積投票率為17.43%，遠高於上屆（2015年）同時段的6.79%，升幅為1.5倍；累積投票人數為720,455人，較上屆多約50萬人，上屆同時段則為211,978人。
截至上午10時30分，香港島以灣仔的累積投票率最高，有17.84%（13,349人）。九龍以九龍城投票率最高，有19.06%（38,467人）。新界以大埔最高，有18.88%（35,392人）。
2019年區議會選舉 累積投票率：
時間（截至）／累積投票人數／累積投票率
08:30 157,889人 3.82% （2015年同時段：1.28%）
09:30 430,446人 10.41% （2015年同時段：3.85%）
10:30 720,455人 17.43% （2015年同時段：6.79%）
區議會選舉‧專輯：link.mingpao.com/61330.htm
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