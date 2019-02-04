【區議會選舉】截至10時30分累積投票率17.43%　較上屆多50萬人（不斷更新） (11:32)

2019年區議會選舉今日（24日）上午7時30分開始投票。截至上午10時30分，累積投票率為17.43%，遠高於上屆（2015年）同時段的6.79%，升幅為1.5倍；累積投票人數為720,455人，較上屆多約50萬人，上屆同時段則為211,978人。