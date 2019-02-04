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【區議會選舉】截至晚上6時30分累積投票率60.36%　249萬人已投票（不斷更新） (19:10)

2019年區議會選舉今日（24日）上午7時30分開始投票。截至晚上6時30分，累積投票率為60.36%，遠高於上屆（2015年）同時段的33.96%，升幅近八成；累積投票人數為2,494,618人，較上屆同時段多近1.4倍，上屆同時段為1,060,090人。

累積投票率及人數已超過上屆，上屆總投票人數為1,467,229人，總投票率為47.01%。因上屆投票率已是歷年新高，故今屆投票率已打破歷年紀錄。

截至下午6時30分，香港島以東區的累積投票率最高，有61.44%（198,902人）。九龍以九龍城投票率最高，有62.24%（125,627人）。新界以荃灣最高，有63.21%（107,318人）。

2019年區議會選舉 累積投票率：

時間（截至）／累積投票人數／累積投票率

08:30　157,889人　3.82%　（2015年同時段：1.28%）

09:30　430,446人　10.41%　（2015年同時段：3.85%）

10:30　720,455人　17.43%　（2015年同時段：6.79%）

11:30　1,007,100人　24.37%　（2015年同時段：10.89%）

12:30　1,280,584人　30.98%　（2015年同時段：14.48%）

13:30　1,524,675人　36.89%　（2015年同時段：17.66%）

14:30　1,746,709人　42.26%　（2015年同時段：20.97%）

15:30　1,953,121人　47.26%　（2015年同時段：24.18%）

16:30　2,154,785人　52.14%　（2015年同時段：27.37%）

17:30　2,331,968人　56.42%　（2015年同時段：30.59%）

18:30　2,494,618人　60.36%　（2015年同時段：33.96%）

區議會選舉‧專輯：link.mingpao.com/61330.htm

 

 

──2015年 ──2019年

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