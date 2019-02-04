【區議會選舉】截至晚上6時30分累積投票率60.36%　249萬人已投票（不斷更新） (19:10)

累積投票率及人數已超過上屆，上屆總投票人數為1,467,229人，總投票率為47.01%。因上屆投票率已是歷年新高，故今屆投票率已打破歷年紀錄。

截至下午6時30分，香港島以東區的累積投票率最高，有61.44%（198,902人）。九龍以九龍城投票率最高，有62.24%（125,627人）。新界以荃灣最高，有63.21%（107,318人）。

2019年區議會選舉 累積投票率：

時間（截至）／累積投票人數／累積投票率

08:30 157,889人 3.82% （2015年同時段：1.28%）

09:30 430,446人 10.41% （2015年同時段：3.85%）

10:30 720,455人 17.43% （2015年同時段：6.79%）

11:30 1,007,100人 24.37% （2015年同時段：10.89%）

12:30 1,280,584人 30.98% （2015年同時段：14.48%）

13:30 1,524,675人 36.89% （2015年同時段：17.66%）

14:30 1,746,709人 42.26% （2015年同時段：20.97%）

15:30 1,953,121人 47.26% （2015年同時段：24.18%）

16:30 2,154,785人 52.14% （2015年同時段：27.37%）

17:30 2,331,968人 56.42% （2015年同時段：30.59%）

18:30 2,494,618人 60.36% （2015年同時段：33.96%）

區議會選舉‧專輯：link.mingpao.com/61330.htm