【區議會選舉】截至下午4時30分累積投票率52.14%　破歷屆紀錄　215萬人已投票（不斷更新） (17:10)

2019年區議會選舉今日（24日）上午7時30分開始投票。截至下午4時30分，累積投票率為52.14%，遠高於上屆（2015年）同時段的27.37%，升幅近1倍；累積投票人數為2,154,785人，較上屆同時段多近1.5倍，上屆同時段為854,437人。累積投票率及人數已超過上屆，上屆總投票人數為1,467,229人，總投票率為47.01%。因上屆投票率已是歷年新高，故今屆投票率已打破歷年紀錄。
截至下午4時30分，香港島以東區的累積投票率最高，有53.08%（171,832人）。九龍以九龍城投票率最高，有54.62%（110,256人）。新界以荃灣最高，有55.03%（93,431人）。
2019年區議會選舉 累積投票率：
時間（截至）／累積投票人數／累積投票率
08:30 157,889人 3.82% （2015年同時段：1.28%）
09:30 430,446人 10.41% （2015年同時段：3.85%）
10:30 720,455人 17.43% （2015年同時段：6.79%）
11:30 1,007,100人 24.37% （2015年同時段：10.89%）
12:30 1,280,584人 30.98% （2015年同時段：14.48%）
13:30 1,524,675人 36.89% （2015年同時段：17.66%）
14:30 1,746,709人 42.26% （2015年同時段：20.97%）
15:30 1,953,121人 47.26% （2015年同時段：24.18%）
16:30 2,154,785人 52.14% （2015年同時段：27.37%）
區議會選舉‧專輯：link.mingpao.com/61330.htm
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