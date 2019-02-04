【區議會選舉】截至下午4時30分累積投票率52.14%　破歷屆紀錄　215萬人已投票（不斷更新） (17:10)

2019年區議會選舉今日（24日）上午7時30分開始投票。截至下午4時30分，累積投票率為52.14%，遠高於上屆（2015年）同時段的27.37%，升幅近1倍；累積投票人數為2,154,785人，較上屆同時段多近1.5倍，上屆同時段為854,437人。累積投票率及人數已超過上屆，上屆總投票人數為1,467,229人，總投票率為47.01%。因上屆投票率已是歷年新高，故今屆投票率已打破歷年紀錄。