【區議會選舉】截至下午1時30分累積投票率36.89%　逾152萬人已投票　超上屆總投票人數（不斷更新） (14:37)

2019年區議會選舉今日（24日）上午7時30分開始投票。截至下午1時30分，累積投票率為36.89%，遠高於上屆（2015年）同時段的17.66%，升幅為1倍；累積投票人數為1,524,675人，較上屆同時段多1.7倍，上屆同時段為551,183人。這個時段的累積投票人數已超過上屆總投票人數（1,467,229人）。
截至下午1時30分，香港島以灣仔的累積投票率最高，有37.78%（28,272人）。九龍以九龍城投票率最高，有39.26%（79,243人）。新界以沙田最高，有39.29%（164,948人）。
2019年區議會選舉 累積投票率：
時間（截至）／累積投票人數／累積投票率
08:30 157,889人 3.82% （2015年同時段：1.28%）
09:30 430,446人 10.41% （2015年同時段：3.85%）
10:30 720,455人 17.43% （2015年同時段：6.79%）
11:30 1,007,100人 24.37% （2015年同時段：10.89%）
12:30 1,280,584人 30.98% （2015年同時段：14.48%）
13:30 1,524,675人 36.89% （2015年同時段：17.66%）
區議會選舉‧專輯：link.mingpao.com/61330.htm
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