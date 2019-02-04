【區議會選舉】截至下午1時30分累積投票率36.89%　逾152萬人已投票　超上屆總投票人數（不斷更新） (14:37)

2019年區議會選舉今日（24日）上午7時30分開始投票。截至下午1時30分，累積投票率為36.89%，遠高於上屆（2015年）同時段的17.66%，升幅為1倍；累積投票人數為1,524,675人，較上屆同時段多1.7倍，上屆同時段為551,183人。這個時段的累積投票人數已超過上屆總投票人數（1,467,229人）。