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【區議會選舉】截至下午1時30分累積投票率36.89%　逾152萬人已投票　超上屆總投票人數（不斷更新） (14:37)

2019年區議會選舉今日（24日）上午7時30分開始投票。截至下午1時30分，累積投票率為36.89%，遠高於上屆（2015年）同時段的17.66%，升幅為1倍；累積投票人數為1,524,675人，較上屆同時段多1.7倍，上屆同時段為551,183人。這個時段的累積投票人數已超過上屆總投票人數（1,467,229人）。

截至下午1時30分，香港島以灣仔的累積投票率最高，有37.78%（28,272人）。九龍以九龍城投票率最高，有39.26%（79,243人）。新界以沙田最高，有39.29%（164,948人）。

2019年區議會選舉 累積投票率：

時間（截至）／累積投票人數／累積投票率

08:30　157,889人　3.82%　（2015年同時段：1.28%）

09:30　430,446人　10.41%　（2015年同時段：3.85%）

10:30　720,455人　17.43%　（2015年同時段：6.79%）

11:30　1,007,100人　24.37%　（2015年同時段：10.89%）

12:30　1,280,584人　30.98%　（2015年同時段：14.48%）

13:30　1,524,675人　36.89%　（2015年同時段：17.66%）

區議會選舉‧專輯：link.mingpao.com/61330.htm

 

 

──2015年 ──2019年

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