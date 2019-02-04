【區議會選舉】林鄭月娥︰區選順利進行助回復平靜　董建華：以投票換取香港更好未來 (08:55)

【09:07】特首林鄭月娥今晨8時半到羅便臣道高主教書院票站投票，她表示全港600多個票站已順利開始投票，只有兩個票站有數分鐘的延誤。她呼籲選民踴躍投票，希望選舉能在平和環境下進行。

她稱多人出來投票是好現象，並指過去數日社會相對安穩平靜，希望這不只是為這場區議會選舉投票，而是展示市民不希望香港再陷於混亂局面，走出困局，重新出發，亦認為區議會選舉順利進行，對回復平靜有正面作用。

【08:55】區議會選舉投票今日（24日）開始，全國政協副主席、前特首董建華早上前往香港公園的票站投票，他其後會見傳媒時表示，香港亂局持續5個多月，過去幾日見到有很多勇敢的市民除了清理街頭的垃圾外，亦向暴徒說不。他說，知道有部分市民對「暴力亂港」敢怒不敢言，為此大家都感痛心，但今日是最好機會，市民可用手中一票，換取香港一個更好的未來。

董建華續說，區議會是社會民生事務一個好的平台，是人民解決自己問題的一個票台，今時今日最緊要選出真心為香港做事的地區代表，希望選舉之後，社會各方面能共同努力，真正使香港回復平靜，重新出發。

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