【區議會選舉・短片】觀塘選民機場「飛的」趕關站前投票　90後選民︰社會運動令更多人關心政治 (23:04)

【22:55】工聯會立法會議員麥美娟所屬的葵青偉盈選區，在仁濟醫院趙曾學韞小學的票站外，有逾70名市民排隊等候進入點票站觀看點名，惟該票站只有12個公眾名額可入內觀看點票。票站職員稱會視乎情況或能安排更多市民入內。

由於暫時只有排頭12名的市民能進入票站觀看點票，有其他排隊的市民在票站外鼓譟，一度與票站職員理論。票站職員其後拉起票站布簾，讓市民在站外觀看點票。

【22:39】觀塘月華區選民戚小姐剛下飛機就坐的士趕到票站投票。她說，剛去了4天越南旅行，特意計劃在選舉當日返港投票。她晚上8時45分抵港，在機場乘坐的士回來，更着女兒在票站外看管行李箱，在10時15分跑入票站投票，才終鬆一口氣。

晚上約10時半，沙田第一城浸信會呂明才小學票站外，近百人等入票站監票。

【21:25】90後灣仔大坑區選民余先生今晚從日本返抵香港投票，他原定晚上8時抵港，為防趕不及投票，今早特意自資購機票提早返港，傍晚6時許下機後即往銅鑼灣票站投票。

他稱，作為選民要行使公民責任，更要藉選舉為目前的抗爭爭取更大空間，在社交平台也有互相提醒朋友投票；提早返港是為免投票生變卦，而晚上8時許到票站時氣氛平靜。

【19:06】科大學生周梓樂本月初在發生警民衝突附近的將軍澳尚德邨停車場墮樓後不治，該區有選民表示，周梓樂離世令她更想投票，用選票將意見表達出來。

尚德區選民陳小姐及其母陳太到票站投票。陳太表示，過去一直有投票，但今年受政治氣氛及周梓樂離世影響，認為更有必要發聲。陳太說起周梓樂時眼泛淚光，她說：「發生咁嘅事，區議員都應該要表態，但佢完全冇講過。」陳太希望以選票向政府表態。

尚德區有工聯會簡兆祺爭取連任，現場有市民稱，工聯會會長吳秋北到場支持時惹起爭執，其後報警。約10名防暴警察現身，之後離去。同區另一候選人為李嘉睿。

【18:12】在中西區堅尼地城綜合大樓投票站外，一名身穿印有記者字樣反光衣的男子，從早上已在票站外拍攝進入票站的人。本報記者上前查詢時，該男子表示自己是中央電視台記者，說是領導安排他在此拍攝，但說不是拍攝市民「大頭相」，他沒有展示記者證。

至於影片的用途，他稱是一些空鏡，沒有訪問，相信領導會加以剪裁作一些評論後播放。被問是否每個票站都有中央電視台或內地媒體記者，他稱不知道。他亦不知道要拍攝至何時。

【16:16】在觀塘月華區，90後選民黎先生下午約4時完成投票，他稱此前已投過兩次區議會、一次立法會選舉。今屆區選早上開始至今投票率高於上屆，他認為是不同社會運動、事件令更多人關心政治，是好事。

黎先生說，他身邊亦有朋友因近月社會事件而登記做選民；近月社會多了分化、割席等問題，朋友間較少踴躍談論選舉話題，但仍希望他們多關心此事。

同區「首投族」區小姐下午近4小完成投票，她表示有感香港社會「有啲亂」，希望藉選票選出好的區議員，帶領香港前行。她說，雖然沒與家人朋友商討，但彼此已有一致的心儀候選人。

【15:44】上環郵政局外現人龍，約百人排隊等候投票。不願出鏡的陳女士表示，她多屆選舉均有投票，10多年來從未見過如此多人排隊投票，令人感意外，稱以往排隊10多分鐘就可進入票站，今日排了10多分鐘仍只是隊伍的中間。在身旁的女兒說，相信因近月社會事件，會有更多年輕選民出來投票，「出返啖氣」，對泛民派選情會更有利。

【15:10】藍田栢雅區選民姚女士及女兒翁小姐下午近3時完成投票，她們稱分別排了約20分鐘及半小時，輪候時間較以往長。翁小姐說，今年選舉較之前兩、三屆投票氣氛濃烈，相信與社會事件有關，她希望藉選票表達訴求。姚女士稱已呼籲身邊的「和理非」出來，善用手上一票，和平表達聲音。

【14:45】沙田瀝源選區瀝源社區會堂票站，下午仍有長龍投票。市民余太表示，花了1小時15分鐘排隊及投票，過往投票未試過需大排長龍；她說，投票時會考慮不同因素。

【11:10】葵青葵興選區票站中華傳道會許大同學校，約有50至60人排隊，大部分為長者。有票站職員在場安排選民分流，指示身分證號碼「Y」、「Z」字頭可先行進入投票。

【11:00】觀塘麗港城選區票站外投票人潮不絕，人龍沿通往票站茜草灣鄰里社區中心的天橋，排隊至偉發道麗港公園一帶，長逾300米。讀者陳小姐表示，希望及早投票，以免稍後有事發生，至今等候1小時仍未能投票，形容情況前未所見，又說有等候投票的婆婆笑言未曾見如此多年輕人投票，「（後生仔）今日投票唔得閒掉磚」。

「首投族」提早出門投票

【10:12】天水圍天恒選區至早上8時人龍已包圍票站、延至邨口停車場，約有400人。今屆主要為工聯會勞工界立法會議員、原區區議員陸頌雄，與民主派獨立候選人王百羽之爭，同區候選人包括陳嘉進、陳志成。

20歲大專生吳小姐為「首投族」，她7時40分抵達票站外圍，以往家人「落一落街」已投完票，有感今屆投票較踴躍，特意提早出門投票。元朗北朗選區同樣大排長龍，今屆候選人包括民主黨「超區」立法會議員、原區區議員鄺俊宇，以及民建聯譚煒霖 。約8時半人龍包圍大半間學校，逾200名選民排隊，延至邨外馬路口，經過的市民驚訝說「未見過咁長龍」。

年逾七旬歐婆婆表示，往年從未參與投票，今年有議員辦事處的職員致電叫她投票，但講不出是哪個黨派的辦事處。

22歲大專生葉小姐稱，已是第二次參與投票，今早特意提早出門，她解釋「現在很多事預計不到，例如元朗721襲擊懷疑黑白合作、最近理大事件」。她說，近年很多社會運動，最終都得不到好結果，希望用選票、民主方式選擇心儀候選人，表達自己的立場。

【8:20】選舉事務處表示，今早有部分投票站出現人龍，請大家耐心、有秩序地等候，票站工作人員會盡快為選民服務。

【8:15】在藍田栢雅選區，票站才剛開門，門外已有超過100人排隊等候進入票站，排隊選民老中青皆有。有老街坊稱「未見過咁早就咁多人」。在何文田窩打老道山女青賽馬會服務大樓票站，排隊人龍亦超過100米。

在天水圍，欣盛選區票站外7時半亦已見人龍排隊。

另外，選管會宣布，由於區議會一般選舉的九龍公園游泳池投票站（E0101）及佛教林金殿紀念小學投票站（S1401）在今早上開放前，用了較多時間完成特定的開站程序，導致開放時間延遲了3分鐘，選管會考慮相關情況後，決定將該兩個投票站的開放時間順延3分鐘至晚上10時33分。

區議會選舉 相關報道：

投票率・不斷更新

今區選警全員戒備 料衝突風險低 過去一周事件礙選情 馬嶽：與投票可「分開睇」

候選人：氣氛「外冷內熱」 料投票率高