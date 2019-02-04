【區議會選舉】票站按身分證英文字母分流　首投族︰盼選出好議員帶領香港前行 (16:20)

【16:16】在觀塘月華區，90後選民黎先生下午約4時完成投票，他稱此前已投過兩次區議會、一次立法會選舉。今屆區選早上開始至今投票率高於上屆，他認為是不同社會運動、事件令更多人關心政治，是好事。

黎先生說，他身邊亦有朋友因近月社會事件而登記做選民；近月社會多了分化、割席等問題，朋友間較少踴躍談論選舉話題，但仍希望他們多關心此事。

同區「首投族」區小姐下午近4小完成投票，她表示有感香港社會「有啲亂」，希望藉選票選出好的區議員，帶領香港前行。她說，雖然沒與家人朋友商討，但彼此已有一致的心儀候選人。

【15:44】上環郵政局外現人龍，約百人排隊等候投票。不願出鏡的陳女士表示，她多屆選舉均有投票，10多年來從未見過如此多人排隊投票，令人感意外，稱以往排隊10多分鐘就可進入票站，今日排了10多分鐘仍只是隊伍的中間。在身旁的女兒說，相信因近月社會事件，會有更多年輕選民出來投票，「出返啖氣」，對泛民派選情會更有利。

【15:41】在藍田栢雅選區，不欲出鏡的姚女士及女兒翁小姐下午近3時完成投票，她們分別稱排了約20分鐘及半小時，輪候時間較以往長。翁小姐說，今年選舉較之前兩、三屆投票氣氛濃烈，相信與社會事件有關，她希望藉選票表達訴求。姚女士稱已呼籲身邊的「和理非」出來，善用手上一票，和平表達聲音。

【15:10】藍田栢雅區選民姚女士及女兒翁小姐下午近3時完成投票，她們稱分別排了約20分鐘及半小時，輪候時間較以往長。翁小姐說，今年選舉較之前兩、三屆投票氣氛濃烈，相信與社會事件有關，她希望藉選票表達訴求。姚女士稱已呼籲身邊的「和理非」出來，善用手上一票，和平表達聲音。

【14:45】沙田瀝源選區瀝源社區會堂票站，下午仍有長龍投票。市民余太表示，花了1小時15分鐘排隊及投票，過往投票未試過需大排長龍；她說，投票時會考慮不同因素。

【11:10】葵青葵興選區票站中華傳道會許大同學校，約有50至60人排隊，大部分為長者。有票站職員在場安排選民分流，指示身分證號碼「Y」、「Z」字頭可先行進入投票。

【11:00】觀塘麗港城選區票站外投票人潮不絕，人龍沿通往票站茜草灣鄰里社區中心的天橋，排隊至偉發道麗港公園一帶，長逾300米。讀者陳小姐表示，希望及早投票，以免稍後有事發生，至今等候1小時仍未能投票，形容情況前未所見，又說有等候投票的婆婆笑言未曾見如此多年輕人投票，「（後生仔）今日投票唔得閒掉磚」。

「首投族」提早出門投票

【10:12】天水圍天恒選區至早上8時人龍已包圍票站、延至邨口停車場，約有400人。今屆主要為工聯會勞工界立法會議員、原區區議員陸頌雄，與民主派獨立候選人王百羽之爭，同區候選人包括陳嘉進、陳志成。

20歲大專生吳小姐為「首投族」，她7時40分抵達票站外圍，以往家人「落一落街」已投完票，有感今屆投票較踴躍，特意提早出門投票。元朗北朗選區同樣大排長龍，今屆候選人包括民主黨「超區」立法會議員、原區區議員鄺俊宇，以及民建聯譚煒霖 。約8時半人龍包圍大半間學校，逾200名選民排隊，延至邨外馬路口，經過的市民驚訝說「未見過咁長龍」。

年逾七旬歐婆婆表示，往年從未參與投票，今年有議員辦事處的職員致電叫她投票，但講不出是哪個黨派的辦事處。

22歲大專生葉小姐稱，已是第二次參與投票，今早特意提早出門，她解釋「現在很多事預計不到，例如元朗721襲擊懷疑黑白合作、最近理大事件」。她說，近年很多社會運動，最終都得不到好結果，希望用選票、民主方式選擇心儀候選人，表達自己的立場。

【8:20】選舉事務處表示，今早有部分投票站出現人龍，請大家耐心、有秩序地等候，票站工作人員會盡快為選民服務。

【8:15】在藍田栢雅選區，票站才剛開門，門外已有超過100人排隊等候進入票站，排隊選民老中青皆有。有老街坊稱「未見過咁早就咁多人」。在何文田窩打老道山女青賽馬會服務大樓票站，排隊人龍亦超過100米。

在天水圍，欣盛選區票站外7時半亦已見人龍排隊。

另外，選管會宣布，由於區議會一般選舉的九龍公園游泳池投票站（E0101）及佛教林金殿紀念小學投票站（S1401）在今早上開放前，用了較多時間完成特定的開站程序，導致開放時間延遲了3分鐘，選管會考慮相關情況後，決定將該兩個投票站的開放時間順延3分鐘至晚上10時33分。

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