【區議會選舉】多區票站暫未見特別佈防　拉票氣氛冷清 (23:30)

記者走訪港九各區多個票站，包括前晚在太子洗衣街後巷發現汽油彈的界限街一號體育館，現場所見，體育館外鐵閘拉起指示票站方向的橫額，體育館則拉下大閘，並一如其他票站，門外地下用膠紙貼了黃格，劃分為禁止逗留區。

基於安全考慮，選舉事務處更改了部分票站，尖東及京士柏選區的票站原在位於紅磡的香港專上學院，改到的油麻地街坊會學校，記者在兩處都不見改票站的通告。

在特首林鄭月娥投票的票站高主教書院未見有特別保安措施，而2016年立法會選舉時「打蛇餅」的太古城西票站暫未見特別安排，該區選民李太表示，不會刻意早點投票，會視乎自己什麼時間起牀，至於會否擔心投票時的安全問題，她說：「這裏是我屋企，有什麼要擔心？」

在選舉大戰前一日，選舉氣氛未有如過往激烈，不只是拉票活動不多，連選舉宣傳橫額也少見。記者在太古城、炮台山等區只見部分民主派候選人拉票，選舉團隊更表示，早上、傍晚拉票時都未見過建制派對手或其團隊。

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