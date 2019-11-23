【區議會選舉】多區票站暫未見特別佈防　拉票氣氛冷清 (23:30)

取消或延期區議會選舉的傳言在過去數星期從未間斷，今日（23日）選舉前夕，本報記者在走訪多區，各個票站門外陸續拉起橫額，為選民指示票站的位置。至於「一哥」警務處長鄧炳強提及區選日的層層佈防，至今晚在票站附近則暫時未見。候選人的拉票活動亦不多，記者所見，大部分是民主派候選人，建制派候選人幾乎「隱形」，選舉氣氛較過往冷清。
記者走訪港九各區多個票站，包括前晚在太子洗衣街後巷發現汽油彈的界限街一號體育館，現場所見，體育館外鐵閘拉起指示票站方向的橫額，體育館則拉下大閘，並一如其他票站，門外地下用膠紙貼了黃格，劃分為禁止逗留區。
基於安全考慮，選舉事務處更改了部分票站，尖東及京士柏選區的票站原在位於紅磡的香港專上學院，改到的油麻地街坊會學校，記者在兩處都不見改票站的通告。
在特首林鄭月娥投票的票站高主教書院未見有特別保安措施，而2016年立法會選舉時「打蛇餅」的太古城西票站暫未見特別安排，該區選民李太表示，不會刻意早點投票，會視乎自己什麼時間起牀，至於會否擔心投票時的安全問題，她說：「這裏是我屋企，有什麼要擔心？」
在選舉大戰前一日，選舉氣氛未有如過往激烈，不只是拉票活動不多，連選舉宣傳橫額也少見。記者在太古城、炮台山等區只見部分民主派候選人拉票，選舉團隊更表示，早上、傍晚拉票時都未見過建制派對手或其團隊。
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