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【區議會選舉】投票須帶身分證正本　票站內禁影相拍片 (19:08)

區議會選舉明日（24日）舉行，投票時間為早上7時半至晚上10時半。選舉事務處提醒，選民須帶同香港身分證正本或指定替代文件，到投票通知卡指定的投票站投票。

投票須知：

  • 選民在投票站內，須向工作人員出示香港身分證正本指定替代文件，以便核實選民身分
  • 戴口罩的選民領取選票時，必須脫下口罩以便核對身分。選舉事務處強調，全港所有投票站均沒有設立人面識別系統，亦無拍攝選民投票情況
  • 投票時必須用投票站提供的印章，在所選擇的候選人姓名相對的圓圈內蓋上一個剔號，然後將選票向內對摺放入投票箱
  • 只可在選票上投選一名候選人
  • 不可用筆或其他方式填劃或刪改選票，否則選票會被視為無效；若在選票上蓋印時出錯或意外損毀選票，可把選票交回投票站主任和要求換取另一張選票
  • 投票站內不得與任何選民通訊，包括向他人展示選票上的選擇；亦不可派發選舉廣告或展示任何宣傳品
  • 未獲授權者不得在投票站內使用手提電話或任何其他器材，進行電子通訊、拍照、拍攝影片、錄影或錄音
  • 不得要求其他選民代為填劃選票；如有需要，可要求投票站主任於一名投票站職員在場下，代為填劃選票
  • 選民若帶小孩到票站，可推嬰兒車入投票站，投票時隨行小童須有人看顧
  • 每個投票站外均設禁止拉票區；緊貼投票站出入口處的地方，會劃定不准任何人士逗留或遊蕩的禁止逗留區
  • 今屆區議會選舉有5個投票站，因風險評估等，需更改地點詳情
  • 選民可登入選民資料網上查閱系統查閱自己獲編配的投票站，或致電選舉熱線2891 1001查詢
  • 設於懲教院所內的20個專用投票站，投票時間為明日早上9時至下午4時
  • 港鐵表示，為方便市民出外投票，除機場快線外，各鐵路線、輕鐵及港鐵巴士的服務，明日將維持至晚上11時
  • 網傳支持某一派別的選民，投票在下周一（25日）才進行，政府澄清今年區議會選舉日是11月24日，所有選民都在同一日投票
  • 其他選舉詳情，可參閱2019年區議會選舉網頁

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