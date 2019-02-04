【1123．理大】學生會署理會長離開憂留守者情緒　「廚房佬」經勸籲已離開 (18:45)

他表示，近日曾在校園洗樓，但現時校內的留守者均躲在不同的房間，對外來社工充滿敵意，認為他們是「勸降」，一聽到有人就會反鎖房門，故難以得知校內確實人數，估計仍約有30至40人留守，多為約18至20歲的年輕人。

他說，以他接觸過留守者的經驗，估計有人希望留守至校園重開、有人不想自首但苦無出路，亦有人把這裏當作是自己的家，希望好好守護校園，盡力貢獻。他補充，最後一種人或許感到自己在外也未能有更多貢獻，認為留校更有價值。

除了物資，他更擔心留守者的情緒問題。他形容，他昨日（22日）凌晨見過有些人並非抑鬱或不說話，而是極度亢奮，例如會狂抽煙、不斷打牆，表面看上去似很開心，但會感受到對方的恐懼，「似是寧願及時行樂、臨死前瘋狂」。他慨嘆，自己對此無能為力，認為需要專業人士輔導，也不會勸他們走，因每人也有其自由意志。

胡國泓指出，每名留守者都或有其包袱，如家人、愛人、工作等，他們或會因愛香港而放棄這些包袱，但到最後都會有所掛念。他曾與不少留守者接觸，每個人背後的故事都很觸動他，他說「試過一班男人一齊講，大家都喊」，但他不能表現出傷感或軟弱，「如果我都怕，邊個幫佢哋？」

他表示，因為得知校內有學生需要物質或心理上的支援，但外界難以接觸及聯絡留守者，所以一直留在校內，角色亦只是協調及幫忙。他稱，已再接觸不到留守者，亦得悉早前接觸過的個案已平安，任務算是已完成，所以於傍晚約6時由郭家麒及朱偉志陪同，往A Core步出校園，隨後他登上警車。在場防暴警向記者說：「唔係唔畀你影！畀10米距離！」郭家麒表示，會陪同胡到紅磡警署，但上警車不久後就下來，他稱警員不批准他陪同胡國泓到警署，他也不知警方以什麼罪名拘捕胡。

另外，在校留守多天、為學生煮飯的「廚房佬」經牧師袁天佑的太太袁陳錦美勸籲後，登上了救護車。他離開時，用「V煞」面具遮蓋側臉，由多人陪同挽着其手步出校園。

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