1歲女嬰膽管閉鎖　急求O型血有心人捐肝續命 (17:37)

本月初在瑪麗醫院剛過了1歲生日的女嬰鎧澄，今年1月確診先天性膽管閉鎖，同月接受肝膽引流手術（葛西氏Kasai手術）失敗，需接受肝臟移植。鎧澄爸爸Joe表示，太太因肝指數太高未能捐肝，自己身高體重指數（BMI）達31不合格，雖過去半年努力減磅，BMI降至26，惟肝臟仍太大不適合捐給鎧澄；其他親屬亦因血型、已有疾病、肝臟太大等原因不適合捐肝。

Joe說，「過去半年鎧澄無長過肉，她已1歲了，很擔心會影響她成長」。鎧澄8月曾因病毒感染，一度呼吸停頓，要入深切治療部治理。她目前肝指數超過300，嚴重超出正常人低於100的水平，病情隨時急劇惡化。醫生表示鎧澄愈早換肝愈好，但她輪候屍肝移植已10個月、留院超過半年仍未有換肝機會，Joe憂慮機會渺茫。

鎧澄目前留醫瑪麗醫院兒科病房，Joe呼籲大眾登記器官捐贈名冊，又呼籲O型血、年齡18至60歲、BMI少於30、得到親人支持及照顧的有心人，考慮捐肝救鎧澄。有意捐肝者可以致電瑪麗熱線2255 3838查詢。

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