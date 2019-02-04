遭警槍傷失肝腎恐患糖尿腎病　IVE男生：民主自由屬基本權利不應要性命換取 (18:00)

周柏均住院9日後出院，現身時需用拐杖支撐才能步行，不時捂住腹部；當日入院緊急插喉時傷及氣管，故現只能輕聲說話。他說，康復進度良好，預計一至兩個月內可康復，但因其中一個腎及部分肝被切除，未來十數年後可能患上腎病及糖尿病。

周柏均憶述，中槍後一度擔心因而喪命，但認為這樣想會令自己意志力薄弱，故跟自己說，活下去才能看到香港有民主的一日。他認為以性命換取民主自由，一點也不值得，因民主自由本為基本權利，不應該需要以性命換取。

周柏均非常感恩能夠康復。由於立法會議員陳志全曾透露周柏均想吃熊仔餅，其獲贈的熊仔餅現時在家中堆起來高如一個人。他感謝各人支持，希望大家也要照顧好自己身體，繼續為香港爭取民主，亦呼籲港人明日（24日）在區議會選舉中投票。

周柏均父親陪同受訪，表示本不相信兒子中槍，後來到醫院才確認，即變得緊張，至今仍不敢看兒子中槍的畫面。他期望港人可以不用再流血。

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