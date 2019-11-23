【區議會選舉】工黨荃灣區候選人趙恩來與義工遇襲　一婦涉襲擊被捕 (15:22)

趙恩來表示，今早與義工準備開街站時，有一中年女子衝向義工，不滿義工幫他助選等，初時口角，之後女子推跌了趙的義工，義工背及手部受傷。趙恩來上前阻止時，亦被該女子拉扯。

其間，有帶着女童的女途人途經時拍攝，亦被行兇女子企圖上前襲擊。該女途人之後亦有報警。

趙恩來表示，事發時當區區議員、爭取連任的林婉濱從辦事處出來「攬住該女人」，之後帶該女子進入自己的議員辦事處。及後警員到場，施襲女子不肯合作，並想逃走，之後更襲擊警察，其他警員一同制服她，現場警察說以襲擊罪名拘捕她。

林婉濱接受查詢時表示，不清楚涉案女子是否自己支持者，但稱她是當區是老街坊，當時有街坊到她辦事處說該女子被包圍，要求她出外協助。林婉濱說，她到場了解時見到該女士激動，所以安撫對方。她強調，不希望見到有暴力事件發生。

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