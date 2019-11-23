中大退休學者張燦輝：警鎮壓大學示威令人髮指 (15:03)

張燦輝指出，自6月以來，政府無視過百萬市民上街抗議，一意孤行與全民對抗。特首林鄭月娥漠視年輕人，尤其是大學生的不滿和憤怒，令抗爭行動無日無之。他又批評警方在中大校園內發射催淚彈及橡膠子彈，令中大成為了戰場並滿目瘡痍，形容情況慘不忍睹，「不敢相信『鞍山蒼蒼，吐露洋洋』的校園蒙此大劫。」

張燦輝又認為，港人在英國殖民統治之下雖然沒有民主，但法治、自由、人權基本上是存在的，又指和他同代出生的港人，在無災無難、政治無關的環境長大，比起同世代的大陸及台灣人都更幸福。然而他又認為，自1997年回歸後，「我們慢慢發覺一國兩制是個騙局，高度自治是如何虛偽，以法治港並不是我們理解的法治之法，而是人為獨裁之法」。惟他認為反修例運動令人們意識到法治、自由、民主、人權必須靠自己爭取，不能靠他人施捨。

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